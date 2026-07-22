В Петербурге хотят ввести права для езды на электросамокатах

По словам представителя органов, сегодня единственным наказанием за нарушения при езде на самокате остается штраф. Появление же специального водительского удостоверения дало бы полиции возможность лишать нарушителей права управления такими средствами. Более того, это поможет в тех случаях, когда самокатчик сбивает человека и скрывается с места преступления. Ахминов отметил, что при наличии прав злоумышленника быстро найдут по номеру.