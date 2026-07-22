В Петербурге хотят ввести права для езды на электросамокатах

В Петербурге предлагают ввести отдельную категорию водительских прав для управления электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. С такой инициативой выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу и Ленобласти Антон Ахминов на брифинге. Его слова передает «КП-Петербург».
«Хаос на тротуарах и новые виды аварий требуют системных изменений в законодательстве», — заявил он.
По словам представителя органов, сегодня единственным наказанием за нарушения при езде на самокате остается штраф. Появление же специального водительского удостоверения дало бы полиции возможность лишать нарушителей права управления такими средствами. Более того, это поможет в тех случаях, когда самокатчик сбивает человека и скрывается с места преступления. Ахминов отметил, что при наличии прав злоумышленника быстро найдут по номеру.
Также замглавы управления добавил, что нужно, чтобы аренда самокатов осуществлялась лишь через «Госуслуги». Кикшеринг перед тем, как дать доступ, обязан запросить документ, подтверждающий разрешение. Сейчас подтверждение проходит посредством SMS, что дает возможность детям ездить на электросамокатах за счет банковской карты родителей.
Ранее юрист Мария Яковлева сообщала, что с июля в России действует правило — нарушителю ПДД нельзя назначать сразу два наказания за один эпизод. Водителю не могут выписать штраф и лишить прав одновременно.