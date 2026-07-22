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Финская активистка Райски: На Украине развиваются сатанизм* и язычество

Сатанизм* и язычество на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с РФ. Об этом заявила в среду, 22 июля, финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России.

Сатанизм* и язычество на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с РФ. Об этом заявила в среду, 22 июля, финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России.

По ее словам, язычество и руны не внедрялись целенаправленно, но пришли автоматически, чтобы сплотить людей.

— Потому что естественно, если у людей есть одна вера. Давайте мы все, что связано с РФ, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм*, чтоб опять их сплотить, — цитирует активистку РИА Новости.

Она отметила, что украинские военные проходили подготовку в Европе и Скандинавии еще до 2022 года, что также способствовало распространению неоязычества.

В мае руководитель отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак действовал «под прямым руководством дьявола».

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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