Сатанизм* и язычество на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с РФ. Об этом заявила в среду, 22 июля, финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России.
По ее словам, язычество и руны не внедрялись целенаправленно, но пришли автоматически, чтобы сплотить людей.
— Потому что естественно, если у людей есть одна вера. Давайте мы все, что связано с РФ, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм*, чтоб опять их сплотить, — цитирует активистку РИА Новости.
Она отметила, что украинские военные проходили подготовку в Европе и Скандинавии еще до 2022 года, что также способствовало распространению неоязычества.
В мае руководитель отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак действовал «под прямым руководством дьявола».
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.