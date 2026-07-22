Россиянам рассказали об ответственности за присвоение найденных вещей

Юрист уточнил, что если человек, нашедший вещь, также совершает ее сокрытие или скрывает ее отличительные признаки, здесь речь уже идет об умысле на хищение. Это в свою очередь квалифицируется как кража, за которую предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.