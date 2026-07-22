Россиянам рассказали об ответственности за присвоение найденных вещей

Присвоение найденных чужих вещей может грозить штрафом или уголовной ответственностью. Об этом «Абзацу» сообщил юрист Сергей Багян.
Он отметил, что наказание неизбежно, если человек попытается скрыть найденное или уничтожить идентифицирующие признаки.
«Статья 227 Гражданского кодекса РФ обязывает обнаружившего потерянную вещь незамедлительно сообщить об этом собственнику либо другому известному ему лицу и, соответственно, вернуть ее», — сказал он.
Юрист уточнил, что если человек, нашедший вещь, также совершает ее сокрытие или скрывает ее отличительные признаки, здесь речь уже идет об умысле на хищение. Это в свою очередь квалифицируется как кража, за которую предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
KP.RU рассказал, что найденную вещь необходимо пытаться вернуть владельцу. Если хозяина рядом нет, требуется сообщить о находке в полицию или администрацию, а в транспорте — передать водителю.