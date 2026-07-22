Врач объяснил опасность быстрого похудения

Быстрый сброс веса или так называемая «сушка» у спортсменов может грозить им ощутимыми негативными последствиями для здоровья. Об этом в интервью aif.ru заявил медик Андрей Литвиненко.
«Что такое сушка? Это когда из организма искусственно выводят воду, специально обезжиривают, обезвоживают. То есть возникает дегидратация, кровь сгущается, сердцу становится тяжело перекачивать кровь», — сказал он в комментарии.
По его словам, все дело в том, что во время так называемой «сушки» вместе с водой из организма выходят электролиты. Именно поэтому очень важно не забывать обязательно поддерживать водно-солевой баланс в организме. Сделать это можно с помощью приема электролитов. причем при этом нужно вести их расчетный контроль.
360.ru предостерег от чрезмерного употребления жидкого хлорофилла при похудении. У этой биологически активной добавки нет научных подтверждений эффективности. Возможно в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками хлорофилл может оказать благотворное влияние на организм.