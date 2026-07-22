Врач объяснил опасность быстрого похудения

По его словам, все дело в том, что во время так называемой «сушки» вместе с водой из организма выходят электролиты. Именно поэтому очень важно не забывать обязательно поддерживать водно-солевой баланс в организме. Сделать это можно с помощью приема электролитов. причем при этом нужно вести их расчетный контроль.