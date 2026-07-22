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Нижегородские следж-хоккеисты победили на фестивале «Искра льда»

Команда ветеранов СВО «Штурм» выиграла все матчи против соперников из Ивановской и Тамбовской областей.

Следж-хоккейная команда «Штурм» из Нижегородской области одержала победу на межрегиональном фестивале «Искра льда» в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества».

Нижегородские спортсмены — ветераны СВО — выиграли все проведенные матчи. Как отметил министр спорта региона Дмитрий Кабайло, подготовка команды проходила на базе центра адаптивных видов спорта «Парус» в рамках программы «Спорт России».

Ранее коллектив «Штурм» уже завоёвывал бронзовые медали любительской лиги и становился победителем «Турнира трех» в Казани. Руководитель местного филиала фонда Екатерина Генералова подчеркнула, что ведомство совместно с минспорта продолжает оказывать постоянную поддержку спортсменам.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» сразится за Кубок Первых.