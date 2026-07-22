Нижегородские следж-хоккеисты победили на фестивале «Искра льда»

Следж-хоккейная команда «Штурм» из Нижегородской области одержала победу на межрегиональном фестивале «Искра льда» в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества».
Нижегородские спортсмены — ветераны СВО — выиграли все проведенные матчи. Как отметил министр спорта региона Дмитрий Кабайло, подготовка команды проходила на базе центра адаптивных видов спорта «Парус» в рамках программы «Спорт России».
Ранее коллектив «Штурм» уже завоёвывал бронзовые медали любительской лиги и становился победителем «Турнира трех» в Казани. Руководитель местного филиала фонда Екатерина Генералова подчеркнула, что ведомство совместно с минспорта продолжает оказывать постоянную поддержку спортсменам.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» сразится за Кубок Первых.