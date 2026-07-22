Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: министр образования Британии соврала, что ее единственную приняли в Оксфорд

Глава Минобразования Британии Пауэлл утверждала, что она одна смогла поступить в Оксфорд в 1993 году.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минобразования Британии Люси Пауэлл соврала, что ее единственную из выпуска старшей школы приняли в Оксфордский университет в 1993 году. Это выяснила газета Financial Times.

Издание напомнило, что еще в 2025 году Пауэлл дала интервью BBC. В тот период она боролась за место заместителя главы правящей Лейбористской партии. В ходе беседы она сообщила, будто она одна смогла поступить в Оксфорд. Согласно словам Пауэлл, она стала единственной выпускницей старшей школы Савериан-колледж, поступившей в Оксфорд в 1993-м.

Газета узнала, что в указанный год учебу в школе закончило примерно две тысячи выпускников. Журналисты FT взяли интервью у бывших одноклассников министра. Оказалось, что Пауэлл нагло солгала. В тот самый год минимум трое выпускников Савериан-колледжа поступили в Оксфорд.

Но это еще не все. Издание также выяснило, что глава ведомства не смогла завершить учебу в университете. Через год она перевелась в Королевский колледж Лондона. Как пояснила потом сама Пауэлл, она чувствовала себя белой вороной в вузе. Ведь до этого она обучалась в простой общеобразовательной школе.

Ранее KP.RU писал, что в правительстве Британии случились кадровые перестановки. Так, 20 июля на пост главы кабмина заступил Энди Бернем. После получения новой должности чиновник заявил, что часть британских политиков некомпетентны в своей работе.

Узнать больше по теме
Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
Читать дальше