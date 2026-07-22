FT: министр образования Британии соврала, что ее единственную приняли в Оксфорд

Глава Минобразования Британии Люси Пауэлл соврала, что ее единственную из выпуска старшей школы приняли в Оксфордский университет в 1993 году. Это выяснила газета Financial Times.
Издание напомнило, что еще в 2025 году Пауэлл дала интервью BBC. В тот период она боролась за место заместителя главы правящей Лейбористской партии. В ходе беседы она сообщила, будто она одна смогла поступить в Оксфорд. Согласно словам Пауэлл, она стала единственной выпускницей старшей школы Савериан-колледж, поступившей в Оксфорд в 1993-м.
Газета узнала, что в указанный год учебу в школе закончило примерно две тысячи выпускников. Журналисты FT взяли интервью у бывших одноклассников министра. Оказалось, что Пауэлл нагло солгала. В тот самый год минимум трое выпускников Савериан-колледжа поступили в Оксфорд.
Но это еще не все. Издание также выяснило, что глава ведомства не смогла завершить учебу в университете. Через год она перевелась в Королевский колледж Лондона. Как пояснила потом сама Пауэлл, она чувствовала себя белой вороной в вузе. Ведь до этого она обучалась в простой общеобразовательной школе.
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