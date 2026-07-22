FT: министр образования Британии соврала, что ее единственную приняли в Оксфорд

Но это еще не все. Издание также выяснило, что глава ведомства не смогла завершить учебу в университете. Через год она перевелась в Королевский колледж Лондона. Как пояснила потом сама Пауэлл, она чувствовала себя белой вороной в вузе. Ведь до этого она обучалась в простой общеобразовательной школе.