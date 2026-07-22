Бывшую психбольницу Алленберг признали выявленным объектом культурного наследия

Строительство клиники для душевнобольных в Веллау началось в 1848 году, а в 1852-м она открылась и стала одним из крупнейших подобных учреждений Восточной Пруссии — здесь могли содержать около 1 400 пациентов. Во время Первой мировой войны часть больных погибла от болезней, летом 1940 года остальных распределили по другим лечебницам или передали в семьи. В годы Второй мировой войны комплекс занимали сначала немецкие, затем советские воинские части. Позже Алленберг передали Минобороны — одна из частей находилась там до расформирования в 2013-м, с тех пор комплекс пустовал.