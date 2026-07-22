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Бывшую психбольницу Алленберг признали выявленным объектом культурного наследия

Ансамбль 1848 года расположен на улице Юбилейной.

Источник: Клопс.ru

Исторический комплекс психбольницы Алленберг в Знаменске внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Об этом региональная служба охраны памятников пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

«Как обещали и собственникам, и общественности, приняли решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Потребовалось больше времени, чем планировали, чтобы тщательно выверить состав ансамбля и утвердить границы территории для организации его полноценной охраны», — говорится в сообщении.

Строительство клиники для душевнобольных в Веллау началось в 1848 году, а в 1852-м она открылась и стала одним из крупнейших подобных учреждений Восточной Пруссии — здесь могли содержать около 1 400 пациентов. Во время Первой мировой войны часть больных погибла от болезней, летом 1940 года остальных распределили по другим лечебницам или передали в семьи. В годы Второй мировой войны комплекс занимали сначала немецкие, затем советские воинские части. Позже Алленберг передали Минобороны — одна из частей находилась там до расформирования в 2013-м, с тех пор комплекс пустовал.

На закрытую для посещения территорию Алленберга по-прежнему пробираются через дыры в заборе. Новый собственник рассматривает возможность ввести плату за посещение комплекса.