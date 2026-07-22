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Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

По официальным данным, причиной смерти бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси стал инсульт.

Источник: Комсомольская правда

Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Ему было 84 года. Вулси возглавлял разведывательное ведомство при экс-президенте США Билле Клинтоне. Об этом пишет The Washington Post.

Газета уточняет, что о смерти экс-главы ЦРУ сообщила его супруга Кончита Сарнофф Вулси. По официальным данным, причиной стал инсульт. Однако вдова связывала ухудшение состояния мужа в последние годы с так называемым «гаванским синдромом», первые признаки которого, по ее словам, появились в 2017 году.

Вулси занимал пост директора ЦРУ в период с 1993 по 1995 год.

«Гаванский синдром» — это комплекс неврологических симптомов, среди которых головокружение, тошнота, мигрени и нарушения слуха. В 2016 году с подобными расстройствами столкнулись сотрудники посольств Канады и США на Кубе. США официально заявляли о целенаправленной атаке звуковым оружием на своих дипломатов.

Ранее на 101-м году жизни скончался Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США.

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