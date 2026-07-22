Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

Газета уточняет, что о смерти экс-главы ЦРУ сообщила его супруга Кончита Сарнофф Вулси. По официальным данным, причиной стал инсульт. Однако вдова связывала ухудшение состояния мужа в последние годы с так называемым «гаванским синдромом», первые признаки которого, по ее словам, появились в 2017 году.
Вулси занимал пост директора ЦРУ в период с 1993 по 1995 год.
«Гаванский синдром» — это комплекс неврологических симптомов, среди которых головокружение, тошнота, мигрени и нарушения слуха. В 2016 году с подобными расстройствами столкнулись сотрудники посольств Канады и США на Кубе. США официально заявляли о целенаправленной атаке звуковым оружием на своих дипломатов.
Ранее на 101-м году жизни скончался Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США.