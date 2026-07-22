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Шквальные ливни с градом предрекают синоптики волгоградцам к концу недели

По прогнозам специалистов непогода накроет отдельные районы региона и продержится до пятницы.

С вечера 22 июля и до 24 числа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в отдельных районах Волгоградской области, предупреждают в главке МЧС региона.

По данным специалистов в область придут сильные ливни в комплексе с градом и грозами. Сопровождать этот комплекс метеорологических явлений будут порывы ветра со скоростью до 20−25 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам в период прохождения погодного фронта не прятаться под шаткими конструкциями и вблизи подобных строений, а также соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что утром 22 июля астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце, что может грозить волгоградцам магнитной бурей.

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