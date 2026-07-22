Шквальные ливни с градом предрекают синоптики волгоградцам к концу недели

По данным специалистов в область придут сильные ливни в комплексе с градом и грозами. Сопровождать этот комплекс метеорологических явлений будут порывы ветра со скоростью до 20−25 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам в период прохождения погодного фронта не прятаться под шаткими конструкциями и вблизи подобных строений, а также соблюдать меры предосторожности.