Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» еще до назначения

Часть украинских военных и граждан связывает нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого с потерей плацдарма в Курской области и провалом обороны на направлении Покровск — Константиновка. За эти неудачи он еще до назначения получил прозвище «генерал-провал». Об этом в среду, 22 июля, написал Telegram-канал Mash.
— Михаила Драпатого на Украине успели прозвать «генералом-провалом» еще до назначения. За его спиной — потеря плацдарма в Курской области, провал под Покровском и отставка после удара по украинскому полигону в Днепропетровской области весной 2025 года. В результате погибли военные ВСУ. После этого Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, — сказано в публикации.
Также российские силовые структуры обвиняли его в формировании штурмовых подразделений из осужденных женщин, которых, по показаниям пленных, отправляли на передовую без подготовки.
Жена Михаила Драпатого Юлия публиковала в своих соцсетях унизительные посты про украинского президента Владимира Зеленского.
21 июля Владимир Зеленский подтвердил назначение командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией страны. На своем посту он заменит Александра Сырского.