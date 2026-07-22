Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» еще до назначения

— Михаила Драпатого на Украине успели прозвать «генералом-провалом» еще до назначения. За его спиной — потеря плацдарма в Курской области, провал под Покровском и отставка после удара по украинскому полигону в Днепропетровской области весной 2025 года. В результате погибли военные ВСУ. После этого Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, — сказано в публикации.