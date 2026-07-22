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Мошенники стали обманывать священников от имени патриарха Кирилла

Новая схема обмана батюшек через WhatsApp* раскрыта в РФ.

Мошенники начали обманывать священников, представляясь церковными иерархами. Жертвам сообщают о срочной встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как рассказал РИА наместник Георгиевского мужского монастыря в Гетшендорфе игумен Даниил (Ирбитс), аферисты связываются со священниками через WhatsApp*.

Они заранее изучают биографию жертв, задают вопросы об окончании семинарии и пытаются вызвать доверие. Даниил сообщил, что с ним связывались якобы от имени управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория. После установления контакта мошенники предлагают оплатить организацию поездки или пытаются узнать СМС-коды для доступа к банковским счетам и аккаунтам на Госуслугах.

Игумен Даниил предупредил коллег о новой схеме обмана, чтобы предотвратить потерю денег и доступ к личным кабинетам.

Приложение WhatsApp* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Ранее сообщалось о тайнах монастыря в Серафимовиче под Волгоградом.

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