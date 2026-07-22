Мошенники стали обманывать священников от имени патриарха Кирилла

Они заранее изучают биографию жертв, задают вопросы об окончании семинарии и пытаются вызвать доверие. Даниил сообщил, что с ним связывались якобы от имени управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория. После установления контакта мошенники предлагают оплатить организацию поездки или пытаются узнать СМС-коды для доступа к банковским счетам и аккаунтам на Госуслугах.