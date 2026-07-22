Врач назвал ошибки родственников при реабилитации человека после инсульта

Родственники людей, перенесших инсульт, тяжелые травмы или сложные операции, нередко совершают ошибки, которые могут замедлить восстановление. По словам врача-психиатра Павла Гусака, одной из самых распространенных является стремление полностью взять на себя все бытовые задачи пациента, лишая его возможности самостоятельно выполнять посильные действия.
Специалист отметил, что главная цель реабилитации заключается в постепенном возвращении человеку самостоятельности. Даже если привычные действия даются с трудом и требуют больше времени, важно позволять пациенту выполнять их самому. Это способствует не только восстановлению физических навыков, но и помогает вернуть уверенность в собственных силах и ощущение контроля над своей жизнью.
Врач также подчеркнул, что близким важно избегать чрезмерной опеки и постоянного контроля, которые могут восприниматься как давление.
Эффективная реабилитация требует участия целой команды специалистов, а роль семьи заключается в создании благоприятной домашней атмосферы, где человек сможет постепенно восстанавливать независимость, сохраняя привычные семейные отношения и активное участие в повседневной жизни.
Ранее врач-реабилитолог Мария Коновалова заявила, что постоянный поток уведомлений, новостей, чатов и экранного времени перегружает нервную систему у взрослых и детей.