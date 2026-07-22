Врач назвал ошибки родственников при реабилитации человека после инсульта

Специалист отметил, что главная цель реабилитации заключается в постепенном возвращении человеку самостоятельности. Даже если привычные действия даются с трудом и требуют больше времени, важно позволять пациенту выполнять их самому. Это способствует не только восстановлению физических навыков, но и помогает вернуть уверенность в собственных силах и ощущение контроля над своей жизнью.