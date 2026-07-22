Дерматолог дала советы по защите кожи от ожогов на пляже

Загар — это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом, а не признак здоровья. Поэтому главная задача — снизить вред от солнца при помощи крема. Об этом aif.ru рассказала дерматолог Жанна Шефатова.
По ее словам, главная ошибка при использовании SPF-кремов — экономия средства при нанесении. Для нормальной защиты на все тело взрослого человека требуется около двух столовых ложек.
Она отметила, что не всегда дорогой крем от солнца лучше защитит кожу. Важнее, чтобы у крема был достаточный SPF, защита от UVA и широкий спектр действия.
Специалист подчеркнула, что SPF-кремы чувствительны к теплу и солнечному свету. При длительном нахождении тюбика на солнце, фильтры начинают разрушаться. Хранить его лучше в тени при температуре до 25 .
RT сообщил, что для младенцев до шести месяцев прямой солнечный свет может быть опасен. Поэтому для таких детей единственным правильным решением становится полное отсутствие солнца на открытых участках тела.