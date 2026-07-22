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Врачи спасли волгоградку, избавив ее от аневризмы в сосудах мозга

На нейтрализацию «бомбы замедленного действия» у медиков ушло больше трех часов, которые они провели у операционного стола.

В областной больнице № 1 специалисты буквально спасли 27-летнюю девушку, которая поступила к ним с жалобами на сильную головную боль, сообщает Облкомздрав Волгоградской области.

Проведя диагностику, медики обнаружили, что на внутренней сонной артерии у пациентки сформировалась аневризма и уже с кровоизлиянием. Такое поражение в сосудах головного мозга сами врачи называют «бомбой замедленного действия» — аневризма может лопнуть в любой момент.

Нейрохирургу Михаилу Золотухину и его команде потребовалось больше трех часов для нейтрализации аневризмы. Врач наложил титановую клипсу на сосуд, тем самым «выключив» аневризму из кровотока. А гематому, оставшуюся от разрыва, просто удалили.

Операция прошла успешно, и пациентка постепенно восстанавливается, а головные боли стихают, нося остаточный характер.

Ранее медики региона избавили другого волгоградца от гигантской аневризмы без открытой операции.