Врачи спасли волгоградку, избавив ее от аневризмы в сосудах мозга

В областной больнице № 1 специалисты буквально спасли 27-летнюю девушку, которая поступила к ним с жалобами на сильную головную боль, сообщает Облкомздрав Волгоградской области.
Проведя диагностику, медики обнаружили, что на внутренней сонной артерии у пациентки сформировалась аневризма и уже с кровоизлиянием. Такое поражение в сосудах головного мозга сами врачи называют «бомбой замедленного действия» — аневризма может лопнуть в любой момент.
Нейрохирургу Михаилу Золотухину и его команде потребовалось больше трех часов для нейтрализации аневризмы. Врач наложил титановую клипсу на сосуд, тем самым «выключив» аневризму из кровотока. А гематому, оставшуюся от разрыва, просто удалили.
Операция прошла успешно, и пациентка постепенно восстанавливается, а головные боли стихают, нося остаточный характер.
Ранее медики региона избавили другого волгоградца от гигантской аневризмы без открытой операции.