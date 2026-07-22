Врачи спасли волгоградку, избавив ее от аневризмы в сосудах мозга

Проведя диагностику, медики обнаружили, что на внутренней сонной артерии у пациентки сформировалась аневризма и уже с кровоизлиянием. Такое поражение в сосудах головного мозга сами врачи называют «бомбой замедленного действия» — аневризма может лопнуть в любой момент.