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Лидер группы «Чиж» Чиграков подал в суд за незаконное использование своей песни

Музыкант требует в качестве моральной компенсации сумму около 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Лидер группы «Чиж и Со» Сергей Чиграков подал иск в суд в Москве с требованием защитить свои авторские права. Его песню «Дорожная № 2» использовали в эфире одного из популярных шоу на федеральном канале. Об этом сообщило издание «МК».

«Сергея не уведомили, не спросили и даже не упомянули в титрах в качестве автора песни. Также самостоятельно переработали произведение», — рассказал менеджер артиста Павел Жилов.

По данным издания, до обращения в суд рок-исполнитель пытался решить вопрос мирно и попросил удалить выпуск с официального сайта, но получил отказ. Теперь музыкант требует в качестве моральной компенсации сумму около 500 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Чиграков поделился трагической историей. Он рассказал о смерти своего внебрачного сына Влада. У артиста сложились теплые, доверительные отношения с ребенком. Но четыре года назад 30-летнего Влада не стало.