Лидер группы «Чиж» Чиграков подал в суд за незаконное использование своей песни

Лидер группы «Чиж и Со» Сергей Чиграков подал иск в суд в Москве с требованием защитить свои авторские права. Его песню «Дорожная № 2» использовали в эфире одного из популярных шоу на федеральном канале. Об этом сообщило издание «МК».