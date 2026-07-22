Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Британии эвакуировал дипломатов из Ирана из-за ситуации с безопасностью

Британия назвала временной мерой вывоз своих дипработников из Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Британия вывезла своих дипломатических работников из Ирана. МИД Соединённого Королевства назвал это временной мерой, направленной на обеспечение безопасности сотрудников.

«Из-за ситуации с безопасностью британский персонал был временно вывезен из Ирана», — сказано в релизе, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Ранее Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.

При этом Трамп пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки в Ормузском проливе.

Накануне Иран ударил по военному объекту США в Кувейте.

Также Иран предупредил о разрастании масштабов конфликта на Ближнем Востоке в случае эскалации боевых действий со стороны США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше