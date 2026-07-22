МИД Британии эвакуировал дипломатов из Ирана из-за ситуации с безопасностью

«Из-за ситуации с безопасностью британский персонал был временно вывезен из Ирана», — сказано в релизе, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.
Ранее Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.
При этом Трамп пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки в Ормузском проливе.
Накануне Иран ударил по военному объекту США в Кувейте.
Также Иран предупредил о разрастании масштабов конфликта на Ближнем Востоке в случае эскалации боевых действий со стороны США.
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