ЕС разрешил Paramount купить Warner Bros. за $110 млрд

В начале недели Федеральный суд США приостановил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Запрет запросила коалиция из 12 генеральных прокуроров штатов. По их мнению, сделка «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. Длительная задержка обойдется Paramount Skydance в крупную сумму, отмечает Reuters. За каждый календарный день задержки сделки после 30 сентября глава компании Дэвид Эллисон будет обязан выплачивать акционерам Warner Bros. компенсацию в размере 25 центов на акцию — это около $7 млн в день.