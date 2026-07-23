Агроном объяснил, почему вредно объедаться малиной

RT сообщил, что ВОЗ советует взрослым употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки, и ягоды могут составлять часть этого объема. Ориентиром можно считать одну-две порции в день — примерно 150—300 г свежих или замороженных ягод без добавления сахара.