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Агроном объяснил, почему вредно объедаться малиной

Агроном Косов посоветовал съедать не более 40 граммов малины в день.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерное употребление малины может навредить здоровью, так как у ягоды есть серьезные противопоказания. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроном Владимир Косов.

Эксперт отметил, что малина является сильным аллергеном и реакция на ее употребление может быть вплоть до отека Квинке и крапивницы. Кроме того, большое количество клетчатки и мелких косточек в ягоде раздражает слизистую желудка. А органические кислоты влияют на пуриновый обмен.

Также, по его словам, чем слаще сорт малины, тем выше риск для диабетиков. Еще она оказывает влияние на свертываемость крови из-за чего ее нельзя переедать перед операциями и родами.

Агроном подчеркнул, что безопасная суточная норма малины для взрослого человека — 30−40 граммов (две столовые ложки).

RT сообщил, что ВОЗ советует взрослым употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки, и ягоды могут составлять часть этого объема. Ориентиром можно считать одну-две порции в день — примерно 150—300 г свежих или замороженных ягод без добавления сахара.