Календарь на 23 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот день появился, чтобы люди узнали о болезни, которую пока нельзя вылечить. Назвали ее в честь шведского врача Генриха Шегрена. В 1929 году он лечил пациента, у которого сильно пересыхали глаза и рот, а в 1933 году впервые подробно описал эту болезнь. Синдром Шегрена — одно из самых частых аутоиммунных заболеваний. Оно встречается у одного из семидесяти человек, и болеют им в основном женщины. Главные признаки — сухость во рту, в глазах и на других слизистых, а еще жжение, резь, зуд век и боязнь яркого света.