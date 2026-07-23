Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. В народе празднуют день Антония Рясочника. В названный день собирали водное растение — ряску. Но есть еще одно название — Громоносец. Согласно приметам, 23 июля всегда была гроза.
Что нельзя делать 23 июля.
Запрещено проливать воду. Подобное может спровоцировать проблемы в личных и деловых отношениях. Кроме того, не следует допивать за кем-либо из бутылки или из кружки воду. Считалось, что это может вызвать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 23 июля.
По традиции, в названный день принято ходить на рыбалку. Если идет дождь, то она окажется удачной. А еще 23 июля подходит для путешествий.
Согласно приметам, резкий гром указывает на дождь. В том случае, если гром гулкий, то будет ливень.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
Тем временем переход к электронным дневникам в белорусских школах начнется с 1 сентября.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда после похолодания придет настоящее лето в Беларуси.