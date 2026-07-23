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Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Узнали приметы и запреты на 23 июля, когда празднуют день Антония Рясочника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. В народе празднуют день Антония Рясочника. В названный день собирали водное растение — ряску. Но есть еще одно название — Громоносец. Согласно приметам, 23 июля всегда была гроза.

Что нельзя делать 23 июля.

Запрещено проливать воду. Подобное может спровоцировать проблемы в личных и деловых отношениях. Кроме того, не следует допивать за кем-либо из бутылки или из кружки воду. Считалось, что это может вызвать проблемы со здоровьем.

Что можно делать 23 июля.

По традиции, в названный день принято ходить на рыбалку. Если идет дождь, то она окажется удачной. А еще 23 июля подходит для путешествий.

Согласно приметам, резкий гром указывает на дождь. В том случае, если гром гулкий, то будет ливень.

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