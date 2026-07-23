Что можно и нельзя делать в День Антония Громоносца 23 июля 2026 года

Середина лета подходит к своему пику. 23 июля 2026 года, в четверг, природа вступает в самую грозовую фазу. Церковь в это время чтит память преподобного Антония Печерского. В народном календаре — день Антония Громоносца (или Рясочника), время, когда небо говорит с землей языком молний, а вода в прудах зеленеет от ряски. Что принесет этот день, как его провести, чтобы привлечь удачу, и чего стоит опасаться — читайте в нашем материале.
Содержание:
Суть дня: почему «Громоносец» и «Рясочник»?Что МОЖНО делать сегодня: 23 июля 2026 годаЧто НЕЛЬЗЯ делать сегодня: 23 июля 2026 годаНародные приметы погоды на сегодня: 23 июляУ кого именины сегодня: именинники 23 июляКакой сегодня праздник: 23 июля 2026 годаМеждународные праздники сегодня: 23 июля 2026 годаРоссийские праздники 23 июляКакой сегодня церковный православный праздник: 23 июля 2026 годаНародные традиции сегодня: 23 июляКто из знаменитостей родился 23 июляИсторические события и что произошло 23 июляКто такой преподобный Антоний ПечерскийКакая сегодня погода в Москве: 23 июля 2026 годаКакая сегодня погода в Питере: 23 июля 2026 года.
Суть дня: почему «Громоносец» и «Рясочник»?
Название «Громоносец» закрепилось за днем не случайно: по наблюдениям предков, именно с 23 июля начинались частые и мощные грозы. Люди вслушивались в раскаты, чтобы понять погоду: глухой, раскатистый гром сулил затяжной моросящий дождь, а звонкий, резкий удар — скорый ливень с градом.
Второе имя — «Рясочник» — связано с тем, что к этому дню тихие заводи и пруды покрывались плотным ковром ряски. Это растение было настоящим кладом для крестьянина: его использовали как отличный корм для птицы и скота, а также как удобрение для огородов.
Что МОЖНО делать сегодня: 23 июля 2026 года.
Этот день располагает к размеренности, заботе о близких и подготовке к зиме. Вот что принесет вам удачу и пользу:
Сбор целебных трав. Начинается золотая пора для заготовки зверобоя, ромашки, душицы и мяты. Считается, что в этот день растения набирают особую силу. Почему постоянная усталостьНаблюдение за ряской. Отправьтесь к пруду. Если водоем густо зарос — это верный знак того, что грядущий год будет урожайным и сытным. Можно набрать ряски для хозяйства, но важно оставить часть растения на месте, чтобы не гневить водных духов. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомУкрепление семьи. Если гроза застала вас дома — это отличный повод собраться всей семьей за столом. Традиционно день считался удачным для заключения браков: верили, что союз, скрепленный в этот день, будет крепким и счастливым. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинУдачная рыбалка. По приметам, если в этот день гремит гром — рыба будет клевать особенно хорошо. Однако первую пойманную рыбу по традиции стоит отдать случайному прохожему или нуждающемуся, чтобы привлечь в дом достаток. 7 вещей, из-за которых уходит удачаБаня и молитва. Вечером обязательно топили баню: считалось, что огонь и вода очищают тело и душу. Перед отправлением в дорогу или началом важных дел рекомендовалось умыться чистой водой и прочитать короткую молитву преподобному Антонию.
Что НЕЛЬЗЯ делать сегодня: 23 июля 2026 года.
Нарушение этих правил, по поверьям, могло навлечь на дом беды, болезни и ссоры. Будьте внимательны в этот день:
Категорический запрет на купание. В открытых водоемах купаться строжайше запрещено. Считается, что в этот день вода «нечистая» и опасная, а внезапная гроза делает это занятие смертельно рискованным. Не ссорьтесь и не сквернословьте у воды. Нельзя ругаться, плевать, бросать мусор или даже просто громко кричать возле рек, озер и колодцев. Гневная речь в этот день притягивает грозу и может обидеть водную стихию, что приведет к болезням. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе трогайте кувшинки. Срывать водяные лилии и приносить их в дом — плохая примета. Считалось, что это «русалочий сад», и вмешательство в него обернется проблемами в личной жизни. Не проливайте воду. Без нужды разлитая вода сулит финансовые потери и неприятности. Также нельзя допивать напитки за другими людьми, чтобы случайно не «забрать» их здоровье или удачу. Почему у меня ничего не получаетсяУборка под запретом. Не рекомендуется подметать и мыть полы (чтобы не вымести достаток и не тревожить домового), а также ходить в грязной или рваной одежде. Осторожно с деньгами и планами. В день Громоносца не стоит хвастаться, совершать крупные покупки и планировать дорогостоящие сделки — это может обернуться убытками. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Народные приметы погоды на сегодня: 23 июля.
Понаблюдайте за природой, чтобы узнать, чего ждать в ближайшее время:
Гром: Глухие раскаты — к тихому дождю. Резкие и громкие — к ливню. Гроза: Если буря прошла ночью, ждите устойчивого тепла. Ряска: Обильный зеленый ковер на воде — к богатому урожаю. Насекомые: Пчелы громко жужжат и покидают ульи — к сильной жаре. Листья картофеля: Если они поникли — ждите дождя. Береза: Пожелтевшие верхушки листьев предвещают раннюю и холодную осень.
У кого именины сегодня: именинники 23 июля.
23 июля отмечают именины мужчины с именами: Александр, Антон, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр и Степан. Поздравьте своих знакомых с этим днем — ваши добрые слова, сказанные искренне, вернутся к вам удачей.
Какой сегодня праздник: 23 июля 2026 года.
Сегодня, 23 июля 2026 года, — четверг, 204-й день года по григорианскому календарю. Этот день насыщен событиями: от охраны морских гигантов до семейных дачных хлопот и воспоминаний о русских святых. Рассказываем, чем примечательна эта дата в России и мире. Какой знак зодиака самый скупой.
Международные праздники сегодня: 23 июля 2026 года.
Всемирный день китов и дельфинов.
Эта дата выбрана не случайно: именно 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия приняла историческое решение о введении моратория на коммерческий промысел китов, который вступил в силу в 1986 году. Сегодня экологи и природоохранные организации по всему миру проводят акции, чтобы привлечь внимание к проблемам вымирания морских млекопитающих и необходимости защиты их популяций.
День кондитерской посыпки.
Совсем несерьезный, но очень вкусный праздник, придуманный в 2017 году кондитером Рози Алией. В этот день вспоминают, что в 1913 году голландец Эрвен Х. де Йонг изобрел «хагельслаг» — ту самую шоколадную крошку, которую сейчас сыплют на мороженое и торты по всему миру.
Российские праздники 23 июля.
День дачника.
Неофициальный, но очень любимый в России праздник. К середине июля дачники и огородники уже вовсю собирают первый урожай клубники, огурцов и зелени. Это отличный повод поздравить всех, кто предпочитает городской суете тишину загородного участка и работу на земле.
День работника специального учета уголовно-исполнительной системы.
Профессиональный праздник сотрудников ФСИН, утвержденный в 2007 году. Дата приурочена к принятию 23 июля 1918 года «Временной инструкции о лишении свободы», которая положила начало организации специального учета в местах лишения свободы.
Какой сегодня церковный православный праздник: 23 июля 2026 года.
23 июля православная церковь празднует Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
В 1625 году персидский посол преподнес в дар царю Михаилу Федоровичу и Патриарху Филарету святыню, обнаруженную в Грузии. Это была та самая одежда, в которой, по преданию, был распят Спаситель. Подлинность подтвердили иерусалимский патриарх и греческие священнослужители. Ризу торжественно поместили в Успенский собор Московского Кремля, а дату празднования установили на 10 июля по старому стилю (23 июля по новому).
Также в этот день совершается память множества святых, в том числе:
Преподобного Антония Киево-Печерского — основателя русского монашества. Мучеников Леонтия, Маврикия, Даниила и Антония, пострадавших в Никополе Армянском.
Народные традиции сегодня: 23 июля.
В народе 23 июля называли Антонием Громоносцем. Считалось, что именно с этого дня начинаются самые сильные летние грозы. Крестьяне внимательно прислушивались к небесным раскатам:
Глухой гром сулил тихий, моросящий дождь. Звонкий и резкий гром предвещал сильный ливень и даже град.
Второе название — Рясочник — связано с тем, что к этому дню поверхность стоячих водоемов (прудов и озер) полностью покрывалась ряской. Ее собирали для корма птице и в качестве удобрения.
Кто из знаменитостей родился 23 июля.
Дэниэл Рэдклифф (1989) — британский актер, легендарный исполнитель роли Гарри Поттера. Вуди Харрельсон (1961) — звезда Голливуда, номинант на «Оскар».Александр Олешко (1976) — российский актер и телеведущий. Михаил Матусовский (1915) — поэт-песенник, автор «Подмосковных вечеров».Петр Вяземский (1792) — поэт и критик, друг Александра Пушкина.
Исторические события и что произошло 23 июля.
Этот день запомнился мировой истории множеством событий:
1711 — подписан Прутский договор между Россией и Турцией.
1903 — компания Ford Motor Company начала продажу своего первого автомобиля («Модель А»).
1923 — в Москве основан легендарный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
1952 — в Египте произошла Июльская революция.
2010 — в Великобритании основан бойз-бэнд One Direction.
2015 — телескоп «Кеплер» открыл экзопланету Kepler-452b — самый близкий аналог Земли на тот момент.
Кто такой преподобный Антоний Печерский.
Преподобный Антоний Печерский — одна из самых значимых фигур в истории русского православия. Его называют основателем русского монашества, начальником всех русских иноков, человеком, с которого началась история знаменитой Киево-Печерской лавры — одного из древнейших и наиболее почитаемых монастырей на территории Древней Руси. Жизнь этого подвижника пришлась на сложный и противоречивый период отечественной истории, время становления христианства на русских землях, период княжеских усобиц и одновременно духовного расцвета. Антоний Печерский стал тем человеком, который своим личным примером строгого подвижничества, глубокой веры и беззаветного служения Богу привлек к себе множество последователей и заложил основы монашеской традиции, сохранившейся на века.
Происхождение и ранние годы.
Преподобный Антоний родился около 983 года в городе Любече, который располагался недалеко от Чернигова. В миру будущий святой носил имя Антипа. Любеч в то время был небольшим, но значимым поселением на торговом пути из варяг в греки. О детских и юношеских годах Антония сохранилось немного сведений, однако известно, что с самых ранних лет он отличался глубокой религиозностью, стремлением к молитве и уединению. Душа юного Антипы жаждала духовных подвигов, и он не находил удовлетворения в обычной мирской жизни. Его влекло к местам, где христианская вера достигла наибольшего расцвета, где подвижники посвящали свою жизнь служению Богу в полном отречении от мирских благ.
Именно это стремление к духовным высотам привело будущего основателя русского монашества на Святую Гору Афон. Афон в то время уже являлся признанным центром православного монашества, местом, куда стекались подвижники со всего православного мира. Там, на Афоне, Антипа принял монашеский постриг с именем Антоний. Это событие стало поворотным моментом в его жизни. Афонская обитель стала для него духовной школой, где он научился строгому посту, непрестанной молитве, послушанию и безмолвию. Именно эти качества впоследствии он принес на Русь и завещал своим ученикам.
Жизнь на Афоне и благословение на возвращение.
На Афоне Антоний провел несколько лет, погружаясь в монашеские подвиги и изучая уклад жизни древних отцов-пустынников. Он стремился подражать им в строгости и самоотречении. По преданию, игумен Афонского монастыря, видя усердие и смирение инока Антония, получил божественное знамение о том, что этого подвижника следует отпустить обратно на родную землю для распространения и укрепления христианской веры на Руси. Это было не просто благословение на возвращение, а миссионерское напутствие. Игумен понимал, что русские земли нуждаются в людях, способных своим примером показать высоту христианского подвига, что именно такое строгое монашество может стать тем духовным стержнем, вокруг которого будет крепнуть вера.
Антоний послушно принял это благословение и отправился в обратный путь. Он вернулся на Русь уже не просто благочестивым мирянином, а опытным иноком, прошедшим школу афонского подвижничества. Его возвращение стало значимым событием для развития православия на русских землях, хотя сам святой вряд ли осознавал тогда масштаб того дела, которое ему предстояло совершить.
Поселение в Киеве и пещерный подвиг.
Вернувшись в Киев, Антоний стал искать место для уединенной жизни. Существовавшие в то время на Руси монастыри не отвечали его стремлению к строгому подвигу. Ему нужна была полная тишина, уединение и возможность вести жизнь, максимально приближенную к идеалам древних отшельников. Его взор упал на пещеру неподалеку от села Берестова, на берегу Днепра. Эта пещера имела свою историю — до Антония в ней молился и жил пресвитер Иларион, который позднее стал митрополитом Киевским. Иларион выкопал эту пещеру для своих молитвенных трудов, но после своего возведения на митрополичью кафедру оставил это место.
Антоний поселился в этой пещере, и здесь начался его главный духовный подвиг. Он жил просто и сурово, полностью отрешившись от мирских забот. Его пища состояла из хлеба и воды, а все время было посвящено молитве, посту и физическому труду. Слава о благочестивом отшельнике, который в полном уединении проводит свои дни в посте и молитве, быстро разнеслась по окрестностям. Люди стали приходить к нему за духовным советом, за молитвой, за исцелением. Антоний никому не отказывал в утешении и наставлении, и вскоре вокруг него начала формироваться община учеников.
Создание Киево-Печерской обители.
К Антонию стали приходить люди, желавшие разделить с ним подвиг отшельничества. Среди первых последователей были Никон и Феодосий, которые впоследствии стали важными фигурами в истории Киево-Печерской обители. Число братии постепенно росло, и когда количество иноков достигло двенадцати, они решили расширить пещеру. Иноки выкопали большую пещеру, в которой устроили кельи для жилья, трапезную для общей трапезы и небольшую церковь для совершения богослужений. Так было положено начало Киево-Печерской лавре.
Примерно в 1051 году эта пещерная община оформилась как монастырь. Год 1051-й считается официальной датой основания Киево-Печерского монастыря. Однако сам Антоний не стремился к управлению общиной. Он всегда предпочитал безмолвие и уединение административной деятельности. Когда братия стала достаточно многочисленной и требовала организации, Антоний поставил игуменом одного из своих учеников — Варлаама, а сам удалился в другую пещеру на соседнем холме, желая сохранить тишину и сосредоточенность на молитве.
Позднее те пещеры, в которых первоначально жил Антоний, стали называть Ближними, или Антониевыми. А старые пещеры, где поселился Феодосий, стали называть Дальними, или Феодосиевыми. Это разделение сохраняется в Киево-Печерской лавре до сих пор. Таким образом, обитель росла и развивалась, постепенно превращаясь из небольшой пещерной общины в один из крупнейших и наиболее влиятельных монастырей Древней Руси.
Духовный облик и учение преподобного Антония.
Духовный облик Антония Печерского формировался под влиянием афонской традиции. Он был сторонником строгого аскетизма, полного отречения от мира и его благ. Его жизнь была примером смирения, кротости и глубокой веры. Он не стремился к власти, почестям или признанию. Его главной целью было служение Богу и спасение своей души. Однако именно благодаря этой отстраненности от мирской суеты он стал духовным авторитетом для множества людей, включая князей и простых мирян.
Антоний обладал даром исцеления и предвидения. Согласно житийной литературе, он исцелял больных, предсказывал события и обладал способностью прозрения. К его мощам, по преданию, приходили тысячи верующих, ища избавления от телесных и душевных недугов. Однако важнее его чудотворений был его личный пример. Своим образом жизни он показывал, что истинная сила христианина рождается не в мирском могуществе, а в смирении, молитве и служении ближним.
Антоний не оставил после себя письменных сочинений или богословских трактатов. Его учение передавалось через личный пример, через наставления ученикам, через уклад жизни, который он установил в обители. Он учил, что монах должен быть чужд гордости, должен смиренно переносить все тяготы жизни, должен постоянно молиться и трудиться, не полагаясь на мирскую помощь, а уповая лишь на Бога.
Отношения с княжеской властью.
Жизнь Антония Печерского пришлась на период княжеских усобиц. Древняя Русь в те времена представляла собой совокупность разрозненных княжеств, постоянно враждовавших друг с другом за земли и влияние. Киевский престол переходил из рук в руки, и каждый новый князь стремился укрепить свою власть. В этой политической нестабильности Антоний пытался сохранять нейтралитет, но иногда обстоятельства вынуждали его покидать обитель.
Из-за политических противоречий Антонию пришлось временно перебраться в Чернигов. Там он также выкопал пещеру на Болдиной горе. Впоследствии на этом месте образовался пещерный монастырь. Это свидетельствует о том, что даже в условиях политической нестабильности духовный авторитет Антония был столь высок, что его личное присутствие становилось центром притяжения для верующих. Где бы он ни селился, вокруг него вновь возникала монашеская община.
Вернувшись в Киев, преподобный продолжил духовно окормлять братию. По преданию, Антоний участвовал в закладке каменного храма Успения Пресвятой Богородицы — главного храма Киево-Печерской обители. С этим строительством связывали особое заступничество Божией Матери и приход греческих зодчих из Влахерн. Уже после кончины Антония Великая Печерская церковь стала главным храмом обители и одной из архитектурных доминант Киева.
Ученики и последователи.
Антоний Печерский воспитал целую плеяду учеников, которые продолжили его дело и распространили монашескую традицию по всей Руси. Среди его первых и наиболее известных последователей были преподобный Феодосий Печерский, которого часто называют основоположником общежительного устава в русском монашестве, а также преподобный Никон, который занимался летописанием и сыграл важную роль в сохранении истории обители.
Многие ученики Антония сами стали основателями монастырей в других городах Древней Руси. Таким образом, влияние Киево-Печерской обители распространялось далеко за пределы Киева. Монашеский идеал, заложенный Антонием и развитый его последователями, стал образцом для подражания во всех русских землях. Киево-Печерский монастырь превратился в духовный центр, куда стремились попасть иноки со всей Руси, чтобы учиться у опытных наставников и приобщиться к той традиции строгого подвижничества, которую принес на Русь Антоний.
Кончина и почитание.
Преподобный Антоний Печерский скончался в 1073 году на 90-м году жизни. Перед смертью он попросил прощения у братии и завещал не открывать место своего погребения. Это завещание было исполнено. По преданию, его мощи пребывают под спудом в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Это означает, что они никогда не были обретены и остаются скрытыми от глаз верующих. Такой способ погребения соответствует глубокому смирению, которое Антоний проявлял на протяжении всей своей жизни.
Несмотря на то, что мощи преподобного не были обретены, его почитание на Руси началось практически сразу после кончины. Имя Антония Печерского стало символом монашеского подвига, примером высочайшей святости. Он был канонизирован в лике преподобных, то есть святых, просиявших в монашеском подвиге. Его память совершается в Русской Православной Церкви несколько раз в год, но главным днем памяти является 23 июля (10 июля по старому стилю).
В этот день церковь вспоминает преподобного Антония Печерского, в Ближних пещерах почивающего. Также существует отдельный день памяти, установленный в честь Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских, где Антоний почитается в числе других подвижников. В народном календаре этот день получил название Антоний Громоносец, поскольку считалось, что именно в это время начинаются самые сильные летние грозы, и крестьяне внимательно следили за громом, пытаясь предсказать погоду.
Народные традиции, связанные с днем памяти.
В народной традиции день памяти Антония Печерского был тесно связан с наблюдениями за природой. Крестьяне прислушивались к раскатам грома: глухой гром предвещал тихий и затяжной дождь, а громкий и звонкий — сильный ливень или даже град. Если в этот день гремел гром, рыбаки ждали богатого улова. Также в народе этот день называли Рясочником, поскольку к 23 июля поверхность стоячих водоемов полностью покрывалась ряской. Люди собирали это растение для корма скоту и птице, а также использовали его как удобрение.
Многие запреты в этот день были связаны с водой. Считалось, что нельзя купаться в открытых водоемах, ругаться у рек и озер, бросать в воду мусор, рвать кувшинки. Эти поверья отражали глубокое уважение к водной стихии, которое было свойственно нашим предкам. Кроме того, существовали и другие запреты: например, нельзя было заниматься уборкой в доме, чтобы не потревожить домового, запрещалось хвастаться и совершать крупные покупки. Все эти обычаи и поверья, хотя и возникли в народной среде, не имели прямого отношения к церковному почитанию Антония, но тесно переплелись с ним в народном календаре.
Историческое значение.
Историческое значение преподобного Антония Печерского невозможно переоценить. Он стал основоположником организованного монашества на Руси. До него существовали отдельные отшельники и небольшие общины, но именно Антоний создал ту модель монастырской жизни, которая стала образцовой для всей Древней Руси. Киево-Печерский монастырь, основанный им, на протяжении столетий оставался духовным, культурным и образовательным центром. Здесь писались летописи, переписывались книги, создавались иконы, велась богословская полемика.
Духовное наследие Антония Печерского оказало огромное влияние на формирование национального самосознания русского народа. Его пример показывал, что святость доступна каждому, кто готов посвятить свою жизнь Богу. Он стал одним из тех святых, вокруг которых формировалась православная идентичность на Руси. И сегодня, спустя почти тысячу лет после его кончины, имя преподобного Антония Печерского остается символом духовной стойкости, веры и монашеского подвига.
Жизнь преподобного Антония Печерского — это удивительный пример того, как один человек, движимый искренней верой и стремлением к Богу, может изменить ход истории. Он не был ни князем, ни военачальником, ни великим богословом. Он был простым иноком, который предпочел тишину пещеры мирской суете. Но именно этот выбор, его личный пример привлек к нему тысячи последователей, его духовные дети основали десятки монастырей, а его имя стало нарицательным для всех русских монахов.
Святость Антония не была показной. Он не стремился к славе, он бежал от нее. Он постоянно искал уединения и безмолвия, но именно это безмолвие говорило громче любых слов. Его жизнь стала тем зерном, из которого выросло могучее древо русского монашества. И сегодня, когда мы произносим имя преподобного Антония Печерского, мы вспоминаем не только основателя Киево-Печерской лавры, но и того человека, который своей жизнью показал нам, что истинное величие заключается не в мирских достижениях, а в глубине веры и чистоте сердца.
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