Что можно и нельзя делать в День Антония Громоносца 23 июля 2026 года

Категорический запрет на купание. В открытых водоемах купаться строжайше запрещено. Считается, что в этот день вода «нечистая» и опасная, а внезапная гроза делает это занятие смертельно рискованным. Не ссорьтесь и не сквернословьте у воды. Нельзя ругаться, плевать, бросать мусор или даже просто громко кричать возле рек, озер и колодцев. Гневная речь в этот день притягивает грозу и может обидеть водную стихию, что приведет к болезням. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе трогайте кувшинки. Срывать водяные лилии и приносить их в дом — плохая примета. Считалось, что это «русалочий сад», и вмешательство в него обернется проблемами в личной жизни. Не проливайте воду. Без нужды разлитая вода сулит финансовые потери и неприятности. Также нельзя допивать напитки за другими людьми, чтобы случайно не «забрать» их здоровье или удачу. Почему у меня ничего не получаетсяУборка под запретом. Не рекомендуется подметать и мыть полы (чтобы не вымести достаток и не тревожить домового), а также ходить в грязной или рваной одежде. Осторожно с деньгами и планами. В день Громоносца не стоит хвастаться, совершать крупные покупки и планировать дорогостоящие сделки — это может обернуться убытками. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.