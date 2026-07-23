Честное снова: от юбилея «Руки вверх!» до спектакля-исповеди Ирины Горбачевой

В центре сюжета — жизнь Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Это история о великой любви и страшных потерях. Спектакль ставит вопрос о цене счастья и последствиях решений, принятых в прошлом. Светлана Иванова сыграет поэтессу. Актриса покажет трансформацию Ахматовой — от молодой и энергичной девушки до женщины, которая не теряет достоинства, несмотря на тяжелые испытания. Роли Николая и Льва Гумилевых исполнит Егор Корешков. Он предстанет на театральной сцене впервые за 10 лет.