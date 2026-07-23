Честное снова: от юбилея «Руки вверх!» до спектакля-исповеди Ирины Горбачевой

Выбор «Известий».
Шоу «30 нам уже!» группы «Руки Вверх!», 6+
«Руки Вверх!» уже не раз собирали «Лужники». В 2024-м группа попала в Книгу рекордов России: она первой трижды подряд собрала аншлаги на Большой спортивной арене, продав рекордное количество билетов. Неудивительно: за несколько десятилетий команда не потеряла актуальность, а приобрела еще больше любви поклонников. Песни «Руки Вверх!» стали неотъемлемой частью российской поп-культуры и знакомы уже нескольким поколениям слушателей.
В этом году группа отмечает юбилей, поэтому новое шоу «30 нам уже!» становится знаковым событием, а шоу обещает стать еще масштабнее.
В основе концертной программы — вечные хиты и новые песни. Сюрпризом станут выступления приглашенных звезд, чьи имена пока держатся в секрете.
25 и 26 июля в БСА «Лужники».
Фото: ТАСС/Вячеслав ПрокофьевВыставки.
«Человек расшифрованный», 18+
Экспозиция соединяет науку и искусство. В работах — размышление о том, как развитие биотехнологий меняет систему представлений о человеке и его месте в мире. Основой выставки стали скульптуры и инсталляции, посвященные достижениям генетики и их художественному осмыслению. Через образы авторы исследуют феномен гибридных и межвидовых форм существования, когда граница живого и искусственного становится всё более условной. Выставка поднимает вопросы о возможностях науки и нравственных вызовах будущего.
С 24 июля до 16 августа в SISTEMA GALLERY.
Фото: пресс-служба SISTEMA GALEERY.
«Наследие. Театр. Великие», 0+
Масштабный выставочный проект расскажет о прошлом, настоящем и будущем театрального дела и станет одним из событий в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В нее вошло более 600 экспонатов, включая элементы декораций и машинерии, световые и звуковые сценические эффекты, эскизы к спектаклям, костюмы и маски, аксессуары, бутафорию и куклы. Среди уникальных артефактов — легендарный кукольный конферансье Эдуард Апломбов из «Необыкновенного концерта», миниатюрные обитатели Лиликанского королевства, костюмы, придуманные Надеждой Ламановой и Вячеславом Зайцевым.
С 28 июля до 25 сентября в Национальном центре «Россия».
Фото: пресс-служба национального центра «Россия».
«А было ли это с нами?», 0+
Экспозиция объединяет работы трех художников — Таши Артзолотое, Ивана Глазкова и Андрея Ковязина, которые исследуют образы лета. Для одного это — череда почти исчезающих образов природы, для другого — возвращение к впечатлениям детства, для третьего — исследование памяти, которая постепенно достраивает прошлое. В итоге проект объединяет в трех сериях очень разные взгляды на одно и то же состояние.
С 23 до 29 августа в галерее ART&BRUT.
Фото: пресс-служба галереи ART&BRUTФестивали.
Chess & Jazz, 18+
Концепция этого музыкально-джазового опен-эйра под открытым небом строится вокруг музыки и шахмат, где есть место импровизации и творческому поиску. Среди хедлайнеров этого года Моя Мишель, Zoloto (с акустической программой), группа «Базар», Лолита, Zivert. Выступит джазовая дива Нани Ева. Шахматные турниры для детей и взрослых будут проходить по предварительной записи.
25 и 26 июля в саду «Эрмитаж».
Фото: ТАСС/Артем Геодакян.
IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение», 0+
Событие объединит четыре направления современного искусства: «Музыка», «Танец», «Театр» и «Собственные проекты». В программе — кукольный спектакль «Голова слона», иммерсивный перформанс «Дачники» по мотивам произведений Чехова и Горького, шоу-променад «Океан» с огромными фигурами морских обитателей. Участие принимают музыканты, художники и режиссеры из России, Китая, Индии, Бразилии и других стран. Для гостя это возможность познакомиться с многообразием мирового искусства.
С 23 до 26 июля на ВДНХ.
Фото: РИА Новости/Пелагия ТихоноваТеатр.
«Ахматова. Гумилев. Гумилев», 16+
В центре сюжета — жизнь Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Это история о великой любви и страшных потерях. Спектакль ставит вопрос о цене счастья и последствиях решений, принятых в прошлом. Светлана Иванова сыграет поэтессу. Актриса покажет трансформацию Ахматовой — от молодой и энергичной девушки до женщины, которая не теряет достоинства, несмотря на тяжелые испытания. Роли Николая и Льва Гумилевых исполнит Егор Корешков. Он предстанет на театральной сцене впервые за 10 лет.
27 июля в Театре им. Моссовета.
Фото: пресс-служба театра.
«Почему я?», 18+
Это авторский моноспектакль Ирины Горбачевой, вдохновленный событиями ее жизни. Лейтмотивом постановки стали вечные вопросы о поиске себя и личном кризисе. Актриса словно стирает грань между собой и зрителем и вступает с ним в откровенный диалог. Сочетание насмешливых интонаций и драматических эпизодов делает рассказ личным и способным откликнуться у каждого.
25 июля во Дворце на Яузе.
Фото: pochemu-ya.ru.