Кисти нейрохудожника: ИИ оживил редкую графику Шагала, Пикассо и Матисса

Робот-художник, технологичное зеркало и компьютерный холст — такими современными средствами дополнили новую выставку тиражной графики Марка Шагала, Анри Матисса и Пабло Пикассо в только открывшемся пространстве «АртВиток» на Пушкинской набережной в Парке Горького. В экспозиции более 30 оригинальных работ тиражной графики художников из коллекции Altmans Gallery и частных коллекционеров. Подробности — в репортаже «Известий».
Искусство XX века сквозь призму технологий.
Камерная атмосфера, мягкий свет, современные технологии и три величайших имени в искусстве XX века — Марк Шагал, Анри Матисс и Пабло Пикассо. С 23 июля по 30 августа в пространстве «АртВиток» проходит выставка «В городе мечтателей», которая позволяет не только познакомиться с графикой признанных мастеров, но и увидеть, как классическое искусство вступает в диалог с цифровыми решениями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
На выставке — более 30 произведений тиражной графики из коллекции Altmans Gallery и частных собраний. Большая часть работ принадлежит Марку Шагалу — около 20 листов. Именно его автопортрет встречает посетителей у входа. Достаточно навести на него камеру смартфона, нажать на кнопку «запустить искусство» — и откроется AR-анимация. Вокруг изображения появляются красочные гирлянды, звезды и цветные круги. Те, кто когда-то ловил по городу покемонов с помощью дополненной реальности, наверняка пустят слезу ностальгии.
От цифровых эффектов до робота-художника.
Всего на выставке с помощью технологий можно увидеть пять оживших работ: три Шагала, одну Матисса и одну Пикассо. Для других экспонатов дополненная реальность предлагает краткие сведения об авторах и истории создания.
Место проведения выставки выбрано неслучайно. Для каждого из трех художников город был не просто декорацией, а пространством памяти, любви, творчества и свободы. Здесь родной для Шагала Витебск и любимый им Париж, увлечение Матисса Северной Африкой и Алжиром, а также пять иллюстраций Пикассо к античной комедии Аристофана «Лисистрата».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
— Среди этого воздушного, наполненного светом пространства тема города раскрывается сразу в нескольких ипостасях. Мы видим античный, романтический и город вне времени. Не менее важно и то, что Матисс и Пикассо во многом получили известность благодаря российскому коллекционеру Сергею Щукину, который одним из первых начал приобретать их произведения, — рассказала «Известиям» искусствовед Наталья Васильева.
Насладившись подлинными творениями мастеров, можно самому поиграть в художника. Для этого создатели проекта предусмотрели нейрохолст. Представьте: вы проводите пальцем по планшету — и созданный вами образ в режиме реального времени появляется на большом экране в стилистике Шагала, Матисса или Пикассо.
Новый взгляд.
В двух метрах от холста стоит экран-зеркало, также созданное на базе искусственного интеллекта. Любой желающий может посмотреть на себя глазами каждого из мастеров. Завершает технологичный аттракцион робот-художник. Сначала он делает портретный снимок, а следом механической рукой за несколько минут рисует портрет перманентным маркером.
— Это выставка-опыт, и мы неслучайно так ее называем. Здесь недостаточно просто смотреть на работы, развешанные на стенах. Мы создали особую сценографию: если поднять голову, можно увидеть парящую инсталляцию, вдохновленную произведениями Шагала и выполненную в его цветовой палитре. Кроме того, в экспозиции появился технологический слой, который помогает глубже прожить встречу с искусством, — рассказала «Известиям» искусствовед, продюсер команды событийных проектов МТС Анастасия Лепихова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Цифровые технологии сегодня еще не конкурируют с музейным пространством, но становятся рабочим инструментом, помогающим вовлечь зрителя в диалог с классическим искусством. В «АртВитке» нейросети, дополненная реальность и робот-художник не пытаются заменить подлинники Шагала, Матисса и Пикассо, а позволяют сделать первый шаг к их пониманию. И, возможно, именно такой формат привлечет в музейную среду тех, кто привык смотреть на мир через экран смартфона.