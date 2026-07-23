Кисти нейрохудожника: ИИ оживил редкую графику Шагала, Пикассо и Матисса

Цифровые технологии сегодня еще не конкурируют с музейным пространством, но становятся рабочим инструментом, помогающим вовлечь зрителя в диалог с классическим искусством. В «АртВитке» нейросети, дополненная реальность и робот-художник не пытаются заменить подлинники Шагала, Матисса и Пикассо, а позволяют сделать первый шаг к их пониманию. И, возможно, именно такой формат привлечет в музейную среду тех, кто привык смотреть на мир через экран смартфона.