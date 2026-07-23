Супермэтры: больше двух десятков театров оказались под руководством десяти человек

Управление несколькими театрами превращает известных режиссеров и актеров в масштабных культурных управленцев, на которых ложится не только творческая, но и значительная административная нагрузка. Эксперты и наблюдатели видят в этой тенденции сразу несколько смыслов. С одной стороны, концентрация полномочий может говорить о высоком уровне доверия к отдельным руководителям — государство и театральное сообщество делают ставку на признанных авторитетов, которые способны задать вектор развития сразу нескольким площадкам. С другой стороны, подобная «многостаночность» нередко трактуется как следствие дефицита управленческих кадров в российском театре: в условиях ограниченного пула специалистов ответственность за крупные институции логично возлагать на тех, кто уже доказал свою эффективность.