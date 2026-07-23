Лика Стар показала фигуру в бикини на пляже в Италии

53-летняя певица Лика Стар отдыхает на юге Италии. На своей странице в социальной сети она опубликовала фото в бикини, сделанное на пляже.
Артистка предстала лежащей на шезлонге. Она надела лаконичное черное бикини и дополнила образ солнцезащитными очками.
У знаменитости трое детей. Первого сына Артема она родила в браке с бизнесменом Алексеем Мамонтовым. Вторым ее супругом был итальянский дизайнер Анджело Сеччи, от которого у певицы дочь Аллегра и сын Марк. После развода они остались жить с отцом.
Ранее дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья показала редкие семейные кадры с матерью Эммой. В личном блоге она показала, как проходит их отпуск в Тоскане. На одном из снимков Устинья отдыхает на пляже, а на другом Эмма Малинина красуется с коктейлем в руках.
Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в социальной сети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.