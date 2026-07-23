Москвичам напомнили об опасности купания в фонтанах

«Внутри чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане», — пояснил собеседник издания.
Он добавил, что, помимо риска травмироваться, купание в фонтанах негигиенично. Несмотря на то, что чаши минимум раз в месяц промывают, а воду меняют, туда могут попадать осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий.
Сезон работы фонтанов в Москве начался 2 мая.