Екатеринбург во 2-й раз в истории примет чемпионат России по легкой атлетике

В чемпионате России примут участие все сильнейшие, включая лидера мирового сезона в мужских прыжках в высоту Данила Лысенко и обладательницу второго результата сезона в мире в женских прыжках с шестом Полину Кнороз. Болельщики вправе ждать высоких результатов и от других отечественных легкоатлетов: бегунов Федора Иванова (400 метров с барьерами), Алексея Данилова (400 м), Дарьи Осиповой (100 м/ б), Полины Ткалич (400 м), метателей молота Валерия Пронкина и Софьи Палкиной, ходоков Сергея Кожевникова и Рейхан Каграмановой, прыгуньи тройным Екатерины Коневой и т.д.