Екатеринбург во 2-й раз в истории примет чемпионат России по легкой атлетике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике стартует 23 июля в Екатеринбурге. Второй раз в своей истории турнир пройдет в самом крупном городе Урала.
Соревнования сильнейших легкоатлетов страны будут проходить на стадионе «Калининец» с 23 по 26 июля, в них примут участие около 800 спортсменов из 70 регионов РФ. Первый комплект медалей будет разыгран в метании диска среди женщин, последний — в мужской ходьбе на 10 000 метров. Всего на чемпионате России будет разыграно 44 комплекта наград.
В чемпионате России примут участие все сильнейшие, включая лидера мирового сезона в мужских прыжках в высоту Данила Лысенко и обладательницу второго результата сезона в мире в женских прыжках с шестом Полину Кнороз. Болельщики вправе ждать высоких результатов и от других отечественных легкоатлетов: бегунов Федора Иванова (400 метров с барьерами), Алексея Данилова (400 м), Дарьи Осиповой (100 м/ б), Полины Ткалич (400 м), метателей молота Валерия Пронкина и Софьи Палкиной, ходоков Сергея Кожевникова и Рейхан Каграмановой, прыгуньи тройным Екатерины Коневой и т.д.
Последний раз чемпионат России проходил в Екатеринбурге в 2024 году, в 2025-м город стал местом проведения финала легкоатлетической серии «Королева спорта».
Чемпионат России в Екатеринбурге не станет последним национальным крупным соревнованием сезона, Челябинск с 20 по 23 августа примет легкоатлетический турнир Спартакиады сильнейших спортсменов России.
Из-за санкций, наложенных на россиян Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), чемпионат России и Спартакиада сильнейших спортсменов РФ являются главными турнирами сезона для отечественных легкоатлетов. Летний чемпионат Европы, который пройдет в середине августа в британском Бирмингеме, россияне вынуждены будут пропустить несмотря на то что квалификационные нормативы на этот турнир уже выполнили около 50 отечественных спортсменов. Всероссийская федерация легкой атлетики в начале июля подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета World Athletics продлить отстранение российских легкоатлетов.