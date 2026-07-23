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Предприниматели Wildberries получат поддержку от ВТБ и «Сбера»

Татьяна Ким рассказала о деталях поддержки предпринимателей после атак БПЛА по складам WB.

Источник: Комсомольская правда

Wildberries поддержит российских продавцов, чьи товары пострадали от налета беспилотников ВСУ. Речь идет о налоговых каникулах, усилении мер господдержки и других мерах. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на пресс-конференции.

Она добавила, что помимо инициатив их банка, инициативу поддержали ВТБ и Сбер.

«Мы уже обратились в профильные государственные структуры и к нашим партнерам-банкам о поддержке для наших предпринимателей — налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки и т. д…», — сказала Ким.

Основательница Wildberries назвала атаку Украины на гражданские объекты и сотрудников компании международным терроризмом.

Первая масштабная атака беспилотников на Wildberries произошла в ночь на 18 июля. Тогда пожары охватили центры в Электростали и Котовске. В результате погибли восемь человек, десятки получили ранения. Следующий налет дронов случился в ночь на 22 июля — беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, оба склада загорелись.

Позднее Ким сообщила, что семьи погибших при атаке ВСУ получат по 2 млн рублей.

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