Предприниматели Wildberries получат поддержку от ВТБ и «Сбера»

Первая масштабная атака беспилотников на Wildberries произошла в ночь на 18 июля. Тогда пожары охватили центры в Электростали и Котовске. В результате погибли восемь человек, десятки получили ранения. Следующий налет дронов случился в ночь на 22 июля — беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, оба склада загорелись.