Ассоциация футбола Аргентины опровергла данные о допросе её главы в США

Ранее аргентинский телеканал TN рассказал об изъятии техники у Клаудио Тапии и Пабло Товигино. По их данным, агенты ФБР забрали компьютеры и мобильные телефоны руководителей АФА в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира. Журналисты также утверждали, что Тапия и Товигино должны дать показания 30 июля. Расследование связывали с покупкой элитной недвижимости предпринимателем Хавьером Фарони, которого считают близким к главе АФА. Министерство юстиции США изучает возможное использование связанных с ассоциацией средств в схеме отмывания денег или финансового мошенничества.