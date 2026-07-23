Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело заставило волгоградца устроиться на работу и содержать детей

Житель областного центра решил копить долги по алиментам сыну и дочери, пока не увидел перспективу лишиться свободы.

В областном центре приставы возбуждением уголовного дела добились от неплательщика алиментов действий в сторону гашения задолженности, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.

У мужчины после развода осталось нотариальное соглашение с супругой о содержании общих сына и дочки. Несколько лет он исправно отчислял часть дохода в пользу детей, однако потерял работу. А на новое место трудоустраиваться он не спешил. Таким образом у него накопился долг по алиментам в 370 тысяч рублей.

За манкирование родительскими обязанностями мужчина уже получал административное наказание — 20 часов обязательных работ. Но и после этого он продолжил копить долг. Согласно законодательству следующим шагом стало возбуждение в отношении неплательщика уголовного дело. И только осознав перспективу лишения свободы нерадивый отец погасил всю задолженность, а также устроился на работу для дальнейшего обеспечения свои детей.

Ранее волгоградским приставам пришлось даже прикидываться арендаторами, чтобы арестовать имущество еще одного мужчины, игнорировавшего содержание собственных детей.