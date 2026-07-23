Уголовное дело заставило волгоградца устроиться на работу и содержать детей

В областном центре приставы возбуждением уголовного дела добились от неплательщика алиментов действий в сторону гашения задолженности, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.
У мужчины после развода осталось нотариальное соглашение с супругой о содержании общих сына и дочки. Несколько лет он исправно отчислял часть дохода в пользу детей, однако потерял работу. А на новое место трудоустраиваться он не спешил. Таким образом у него накопился долг по алиментам в 370 тысяч рублей.
За манкирование родительскими обязанностями мужчина уже получал административное наказание — 20 часов обязательных работ. Но и после этого он продолжил копить долг. Согласно законодательству следующим шагом стало возбуждение в отношении неплательщика уголовного дело. И только осознав перспективу лишения свободы нерадивый отец погасил всю задолженность, а также устроился на работу для дальнейшего обеспечения свои детей.
Ранее волгоградским приставам пришлось даже прикидываться арендаторами, чтобы арестовать имущество еще одного мужчины, игнорировавшего содержание собственных детей.