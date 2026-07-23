Уголовное дело заставило волгоградца устроиться на работу и содержать детей

У мужчины после развода осталось нотариальное соглашение с супругой о содержании общих сына и дочки. Несколько лет он исправно отчислял часть дохода в пользу детей, однако потерял работу. А на новое место трудоустраиваться он не спешил. Таким образом у него накопился долг по алиментам в 370 тысяч рублей.