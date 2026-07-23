От пони до гранатомета: в день свой рождения Газманов рассказал о самых неожиданных подарках

Народный артист РФ Олег Газманов в интервью «МК» рассказал, что в разное время на день рождения получал очень необычные подарки.
«Мне один раз пони подарили, два пони. Этих пони они такие злые оказались: сожрали всю траву у меня на газоне, нагадили везде и кусались. Мы их еле-еле пристроили в зоопарк, детей возить», — посетовал артист.
По его словам, Родиону, когда тот был маленький, подарили гранатомет, например, настоящий. Это труба просто, без зарядов. Щелкает она так, щелк-щелк, добавил певец.
Как писал сайт KP.RU, 22 июля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю его 75-летия. Российский лидер отметил, что композитор успешно реализовал себя на творческом поприще, добился широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен.