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От пони до гранатомета: в день свой рождения Газманов рассказал о самых неожиданных подарках

Олег Газманов признался, что получил в подарок двух пони.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РФ Олег Газманов в интервью «МК» рассказал, что в разное время на день рождения получал очень необычные подарки.

«Мне один раз пони подарили, два пони. Этих пони они такие злые оказались: сожрали всю траву у меня на газоне, нагадили везде и кусались. Мы их еле-еле пристроили в зоопарк, детей возить», — посетовал артист.

По его словам, Родиону, когда тот был маленький, подарили гранатомет, например, настоящий. Это труба просто, без зарядов. Щелкает она так, щелк-щелк, добавил певец.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю его 75-летия. Российский лидер отметил, что композитор успешно реализовал себя на творческом поприще, добился широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен.