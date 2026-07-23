Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил иск финуправляющего Блиновской к ФНС на 224 млн рублей

Представители ФНС и Блиновской просили суд отказать финуправляющему о взыскании миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Москвы отказал финансовому управляющему Елены Блиновской в требовании взыскать с московской налоговой инспекции № 24 более 224 млн рублей в пользу конкурсной массы «королевы марафонов». Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной пояснил, что в период с марта по сентябрь 2024 года Блиновская, ее мать, отец и принадлежащая ей компания «Ярославна» перечислили в пользу ФНС указанную сумму. Это делалось для уменьшения вреда, выявленного налоговой проверкой.

Как отметил представитель Ознобихиной, на момент осуществления платежей Блиновская уже имела признаки неплатежеспособности и просроченные обязательства перед Сбербанком и ВТБ. По мнению юриста, это означает, что ФНС неправомерно оказалась в преимущественном положении по сравнению с другими кредиторами.

ФНС и адвокаты Блиновской выступили против требований финуправляющего. В частности, юрист ФНС заявил, что основания для возврата средств от третьих лиц в конкурсную массу отсутствуют.

Ранее KP.RU рассказал, где может поселиться Блиновская после освобождения из колонии.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше