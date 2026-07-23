Суд отклонил иск финуправляющего Блиновской к ФНС на 224 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал финансовому управляющему Елены Блиновской в требовании взыскать с московской налоговой инспекции № 24 более 224 млн рублей в пользу конкурсной массы «королевы марафонов». Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной пояснил, что в период с марта по сентябрь 2024 года Блиновская, ее мать, отец и принадлежащая ей компания «Ярославна» перечислили в пользу ФНС указанную сумму. Это делалось для уменьшения вреда, выявленного налоговой проверкой.
Как отметил представитель Ознобихиной, на момент осуществления платежей Блиновская уже имела признаки неплатежеспособности и просроченные обязательства перед Сбербанком и ВТБ. По мнению юриста, это означает, что ФНС неправомерно оказалась в преимущественном положении по сравнению с другими кредиторами.
ФНС и адвокаты Блиновской выступили против требований финуправляющего. В частности, юрист ФНС заявил, что основания для возврата средств от третьих лиц в конкурсную массу отсутствуют.
Ранее KP.RU рассказал, где может поселиться Блиновская после освобождения из колонии.