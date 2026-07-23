Россиянам дали советы по выбору спелого арбуза

Спелый арбуз отличается желтым пятном на боку. Чтобы выбрать идеальный плод, нужно оценить внешние признаки. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил агроном Владимир Викулов.
«Наши полосатые арбузы не самые крупные, не самые мелкие, среднего размера и с наиболее четким рисунком. Пятна на нем должны быть не чисто белыми, а уже желтоватыми», — пояснил он.
По словам эксперта, это говорит о том, что, скорее всего, арбуз более зрелый, нежели его собратья, которые имеют белые пятна.
Он добавил, что при этом важно посмотреть на целостность плода. Еще желательно, чтобы хвостик был незасохший.
KP.RU рассказал, что для здорового человека разумная порция арбуза составляет примерно 300−500 граммов за один раз. При этом в течение дня можно съесть около 1−1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и медицинских ограничений.