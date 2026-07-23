Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций, её не устроил один пункт

Греция помешала постпредам стран ЕС согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Эта страна заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны.
«Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза», — пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Греция выступает против запрета, опасаясь, что европейские судовладельцы потеряют значительную часть рынка и потерпят убытки. Греческий флот СПГ-танкеров является крупнейшим в мире.
Напомним, неделю назад послы Европейского союза тоже провалили согласование нового 21-го пакета санкций против России.
Как споры вокруг нового пакета антироссийских санкций раскололи Европу, читайте здесь на KP.RU.