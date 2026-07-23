Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше миллиона раз за полгода волгоградцы позвонили в «Службу-112»

Три четверти обращений касались вызовов экстренных служб на помощь гражданам.

В «Службе-112» с начала текущего года зафиксировано больше миллиона обращений от жителей региона, подсчитали в администрации Волгоградской области.

Чаще всего гражданам требовался вызов скорой помощи, полиции, пожарных или коммунальных служб. На эти поводы пришлось 75% вызовов. По статистике службы, в сутки обрабатывается около шести тысяч обращений.

Кроме того, специально для волгоградцев было разработано мобильное приложение «112 ВО», с помощью которого граждане могут не только обратиться в экстренные службы, но и приложить к вызову фото или видео с места ЧС, а также точную геолокацию.

Ранее медики региона подтвердили, что грамотными действиями вовремя вызванные сотрудники полиции помогли спасти жизнь двум рыбакам, которых расстрелял пенсионер.