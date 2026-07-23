Больше миллиона раз за полгода волгоградцы позвонили в «Службу-112»

В «Службе-112» с начала текущего года зафиксировано больше миллиона обращений от жителей региона, подсчитали в администрации Волгоградской области.
Чаще всего гражданам требовался вызов скорой помощи, полиции, пожарных или коммунальных служб. На эти поводы пришлось 75% вызовов. По статистике службы, в сутки обрабатывается около шести тысяч обращений.
Кроме того, специально для волгоградцев было разработано мобильное приложение «112 ВО», с помощью которого граждане могут не только обратиться в экстренные службы, но и приложить к вызову фото или видео с места ЧС, а также точную геолокацию.
Ранее медики региона подтвердили, что грамотными действиями вовремя вызванные сотрудники полиции помогли спасти жизнь двум рыбакам, которых расстрелял пенсионер.