В Алжире неделю бушуют пожары: есть пострадавшие и жертвы

В результате масштабных пожаров в нескольких регионах Алжира, преимущественно на севере и северо-востоке, погибли не менее шести человек, около 100 пострадали. Об этом сообщает местное МВД.
Как уточнил представитель алжирского МВД, за последние сутки были госпитализированы свыше 100 жителей из пострадавших от пожаров районов северо-восточной части страны. Все они, по его словам, сейчас находятся в стабильном состоянии.
По данным сил гражданской обороны, в северных регионах за последнее время зафиксировано свыше 1,5 возгораний. Пламенем уничтожены леса, пальмовые рощи и посевы. Огонь также повредил более 150 домов, однако все жильцы были своевременно эвакуированы.
Северные регионы Алжира, особенно прибрежные зоны, находятся в огне уже больше недели. Борьбе с пожарами мешают сильный ветер и аномальная жара. Днем температура достигает свыше 35 градусов.
Кроме этого, минимум 12 человек стали жертвами крупного лесного пожара в испанской провинции Альмерия.