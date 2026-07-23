В суде разъяснили суть иска Федора Емельяненко к писательнице

Известный российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко обратился с иском в суд к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой, выпустившей о нем книгу для детей. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.
В публикации отметили, что в заявлении боец пояснил, что не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промо-материалах, а также на коммерческое использованием его имени в составе товара и продвижении.
Также спортсмен требует признать часть сведений в книге недостоверными и исключить спорные фрагменты.
Как писал сайт KP.RU, в своем иске Емельяненко настаивает, что распространение книги через маркетплейсы и магазины носит рекламный характер, а досудебные попытки решить вопрос мирным путем не принесли результата. Он хочет взыскать с ответчиков свыше 12,6 млн рублей упущенной выгоды и 300 тысяч за моральный вред.