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Министр образования Британии Люси Пауэлл соврала о деталях поступлении в Оксфорд

Британский министр образования Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфордский университет в 1993 году. Об этом в среду, 22 июля, написало издание Financial Times.

Британский министр образования Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфордский университет в 1993 году. Об этом в среду, 22 июля, написало издание Financial Times.

В прошлом году Пауэлл дала интервью каналу BBC. В тот момент она участвовала в выборах заместителя главы правящей Лейбористской партии. Политик рассказала, что была единственной выпускницей старшей школы Савериан-колледж, которая поступила в Оксфорд. Всего в тот год в школе было почти две тысячи выпускников.

Журналисты издания пообщались с бывшими одноклассниками министра и установили, что еще не менее трех выпускников данного колледжа в 1993 году прошли в Оксфордский университет. Пауэлл же через год обучения перевелась в Королевский колледж Лондона.

По ее словам, это связано с тем, что, учась в Оксфорде, она чувствовала себя как «рыба, выброшенная на берег», потому что до престижного вуза училась в простой общеобразовательной школе.

20 июля премьер-министр Британии Энди Бернэм представил состав нового правительства. Он занял пост премьера, сменив Кира Стармера, который ушел в отставку после поражения лейбористов на местных выборах в мае.

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