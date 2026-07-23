В России разработали систему для поиска колорадского жука с помощью дронов

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ученые из Центра искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали систему, которая ищет колорадского жука на картофельных полях с помощью беспилотника и нейросетей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сейчас агрономы часто просто обходят поле по диагонали и осматривают растения на выборочных маршрутах. Это позволяет оценить общую ситуацию, но не гарантирует, что очаги размножения жука будут замечены на ранней стадии и точно локализованы. Из-за этого обработка проводится по всему полю, хотя реальные участки заражения могут занимать ограниченные пространства.
«Сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к полевым испытаниям системы, которая позволяет с помощью беспилотника обнаруживать и точно локализовать очаги заражения картофельных полей колорадским жуком», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что разработка должна помочь переходить от сплошной химической обработки полей к точечному, более экологичному и экономичному контролю вредителя. На базе коптера разработан специальный модуль из четырех камер, расположенных веерно, чтобы с небольшой высоты захватывать максимально широкую полосу картофельных посадок за один проход.
Летает дрон на высоте около 3−4 м над кустами, сейчас команда подбирает оптимальное расстояние. На борту установлен одноплатный компьютер повышенной мощности, который получает изображения с камер, анализирует их с помощью алгоритмов машинного зрения и детектирует взрослых особей колорадского жука.
Особенность системы в том, что она не ориентируется на поврежденные листья, а ищет непосредственно самих насекомых. На ранних стадиях жуки уже присутствуют на растениях, но заметных следов питания пока нет — по словам разработчика, если ориентироваться на дефолиацию, будет упущено время. «Личинки с воздуха увидеть сложнее, поскольку они часто находятся под листьями, и текущая версия алгоритма на них не обучена. Зато взрослые жуки, сидящие на верхней части растений, могут быть обнаружены поштучно», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Максима Магерова.
После обработки изображений на борту результаты передаются по цифровому каналу на наземную станцию. У агронома на ноутбуке открывается веб-приложение с картой поля, на которой отмечены точки обнаружения жуков. Это позволяет принять решение о локальной обработке конкретных участков, снизить расход инсектицидов и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Такая схема вписывается в мировой тренд точного земледелия, где дроны и нейросети используются для мониторинга вредителей, болезней и состояния посевов, отметили в НГУ.