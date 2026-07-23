В России разработали систему для поиска колорадского жука с помощью дронов

Особенность системы в том, что она не ориентируется на поврежденные листья, а ищет непосредственно самих насекомых. На ранних стадиях жуки уже присутствуют на растениях, но заметных следов питания пока нет — по словам разработчика, если ориентироваться на дефолиацию, будет упущено время. «Личинки с воздуха увидеть сложнее, поскольку они часто находятся под листьями, и текущая версия алгоритма на них не обучена. Зато взрослые жуки, сидящие на верхней части растений, могут быть обнаружены поштучно», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Максима Магерова.