В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Мадьяра, тот отреагировал необычно

В Венгрии неизвестный мужчина плюнул в премьер-министра Петера Мадьяра. Это произошло в среду 22 июля, информирует пресс-служба венгерского правительства.
Сообщается, что инцидент случился на Западном вокзале Будапешта накануне презентации плана развития железнодорожной сети, когда глава правительства шёл по перрону. Также сообщается, что Мадьяр не выдвинул обвинений против хулигана.
«В Петера Мадьяра плюнули. Премьер-министр не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, оскорбившему его», — сказано в релизе.
В правительстве Венгрии сочли такую реакцию премьер-министра на оскорбление признаком движения Венгрии к тому, чтобы стать гуманной страной, подчеркнули в пресс-службе.
Тем временем борец с коррупцией Петер Мадьяр оказался в десять раз богаче Виктора Орбана.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поделился необычным фактом из своей биографии, связанным с семьей его предшественника. Оказывается, в детстве его часто укачивала на руках супруга бывшего главы правительства Виктора Орбана.