Нечищеные дорожки обошлись оптовому рынку Волгограда в 250 тыс руб

Пожилая женщина в январе текущего года при посещении торговой базы поскользнулась на наледи нечищеной дорожки и упала, сломав при этом шейку бедра. Медики впоследствии сообщили ей о необходимости эндопротезирования сустава, но поскольку в больнице таковых на тот момент не имелось, пенсионерке пришлось закупать его самой. Свои траты она подтвердила кассовым чеком — сын истицы заплатил за новый сустав 153 тысячи рублей.