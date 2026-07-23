Нечищеные дорожки обошлись оптовому рынку Волгограда в 250 тыс руб

В областном центре суд встал на сторону 84-летней местной жительницы в споре с представителями оптового рынка, на котором старушка сломала шейку бедра, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Пожилая женщина в январе текущего года при посещении торговой базы поскользнулась на наледи нечищеной дорожки и упала, сломав при этом шейку бедра. Медики впоследствии сообщили ей о необходимости эндопротезирования сустава, но поскольку в больнице таковых на тот момент не имелось, пенсионерке пришлось закупать его самой. Свои траты она подтвердила кассовым чеком — сын истицы заплатил за новый сустав 153 тысячи рублей.
А взыскать эти средства и компенсацию морального ущерба пенсионерке помогла прокуратура. Сотрудники ведомства в целях защиты прав женщины обратились в суд с иском о взыскании ущерба с юридического лица — владельца земельного участка, на котором расположен рынок. Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с ответчика больше 150 тысяч рублей.
Ранее в Красноармейском районе суд также встал на сторону женщины, сломавшей лодыжку из-за нерадивых дворников.