В Северной Осетии на нацпроекты здравоохранения направили 960 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Более 960 млн рублей направили в этом году в Северной Осетии на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» и профильных федеральных проектов.