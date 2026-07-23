В Северной Осетии на нацпроекты здравоохранения направили 960 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Более 960 млн рублей направили в этом году в Северной Осетии на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» и профильных федеральных проектов.
«В 2026 году на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения Северной Осетии предусмотрено более 960 млн рублей. В частности, предусмотрено обновление материально-технической базы медицинских организаций. Так, для Дигорской и Пригородной центральных районных больниц будут приобретены цифровые рентгенографические аппараты, а Ирафская ЦРБ и поликлиника № 4 получат флюорографы», — говорится в сообщении.
Кроме того, для нужд медицинских учреждений республики закупят 11 единиц автотранспорта.
Планируется капитальный ремонт врачебных амбулаторий в селе Хазнидон и поселке Заводской — филиала поликлиники № 1, а также женской консультации поликлиники № 4.
Предусмотрено и создание восьми объектов первичного звена здравоохранения. Речь идет о приобретении, монтаже и установке фельдшерских пунктов в селах Верхний Ларс и Эзми, а также врачебных амбулаторий в станицах Павлодольской, Терской и Троицкой, селах Верхний Фиагдон и Дачное, поселке Спутник.