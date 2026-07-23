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Постпред США при НАТО обсудил с Зеленским сделку по поставкам БПЛА и ракетам

Уитакер провел переговоры с Зеленским по поставкам Киеву вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что 22 июля провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсуждали реализацию сделки президента США Дональда Трампа о поставках Украине беспилотников и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

«Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — написал Уитакер в соцсети Х.

В свою очередь AntiDiplomatico писало, что заявление Трампа о возможном развертывании производства Patriot на Украине создает для Вашингтона дополнительные сложности.

По данным Responsible Statecraft, передача Украине лицензии на производство ракет Patriot может не только оказаться бесполезной, но и нанести урон самому Вашингтону.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил, что никаких новых Patriot Украине пока не будет — решение еще не принято.

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