Постпред США при НАТО обсудил с Зеленским сделку по поставкам БПЛА и ракетам

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что 22 июля провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсуждали реализацию сделки президента США Дональда Трампа о поставках Украине беспилотников и ракет-перехватчиков для систем Patriot.
«Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — написал Уитакер в соцсети Х.
В свою очередь AntiDiplomatico писало, что заявление Трампа о возможном развертывании производства Patriot на Украине создает для Вашингтона дополнительные сложности.
По данным Responsible Statecraft, передача Украине лицензии на производство ракет Patriot может не только оказаться бесполезной, но и нанести урон самому Вашингтону.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил, что никаких новых Patriot Украине пока не будет — решение еще не принято.