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«Как я могла мечтать о сыновьях?»: Мария Машкова опубликовала фото с дочерьми

Актриса и дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая живет в Соединенных Штатах, опубликовала на своей странице в социальной сети свежее фото с двумя дочерьми.

Актриса и дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая живет в Соединенных Штатах, опубликовала на своей странице в социальной сети свежее фото с двумя дочерьми.

Она воспитывает наследниц от брака с бизнесменом и пианистом Александром Слободяником — старшую Стефанию и младшую Александру. Девочки живут вместе с ней в Штатах.

Свой пост Машкова сопроводила философским комментарием. Знаменитость призналась, что изначально мечтала о сыновьях, но судьба преподнесла ей сюрприз.

— Как я могла мечтать о двух сыновьях? Все-таки прекрасно задумано, что, порой, мечты сбываются с точностью до наоборот, — написала актриса.

Напомним, что Стефания появилась на свет в 2010 году, а Александра — в 2012-м.

Ранее Мария Машкова рассказала, что работает преподавателем актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. По ее словам, она не ожидала, что педагогическая работа ей так понравится. Она отметила, что вдохновляется общением с детьми и ценит атмосферу в коллективе. Актриса назвала этот опыт знакомством с «новой версией себя» и призналась, что теперь убеждена: жизнь после 40 лет вполне может начаться с чистого листа.