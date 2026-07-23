«Как я могла мечтать о сыновьях?»: Мария Машкова опубликовала фото с дочерьми

Ранее Мария Машкова рассказала, что работает преподавателем актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. По ее словам, она не ожидала, что педагогическая работа ей так понравится. Она отметила, что вдохновляется общением с детьми и ценит атмосферу в коллективе. Актриса назвала этот опыт знакомством с «новой версией себя» и призналась, что теперь убеждена: жизнь после 40 лет вполне может начаться с чистого листа.