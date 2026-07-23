Людей эвакуируют тысячами: на юге Франции бушуют природные пожары

Порядка 5000 человек эвакуированы во Франции из-за крупного лесного пожара. Стихия разбушевалась на юге страны, в департаменте Жиронда, информирует телеканал BFMTV.
Сообщается, что пожар охватил территорию площадью 900 га в районе коммуны Сомо, пламя распространяется в северном направлении от залива Аркашон. Эвакуация объявлена для 700 жителей коммуны Порж и 3,5 тысячи человек из расположенного неподалёку кемпинга.
С огнём борются 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, однако их усилий недостаточно. Пожарные ожидают подкрепления в количестве еще как минимум 200 человек, сказано в сюжете. Для борьбы с огнём задействованы пожарные самолёты.
Тем временем в результате масштабных пожаров в нескольких регионах Алжира, преимущественно на севере и северо-востоке, погибли не менее шести человек, около 100 пострадали.
Ранее сообщалось, что Испанию охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек погибли.