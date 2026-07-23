Людей эвакуируют тысячами: на юге Франции бушуют природные пожары

С огнём борются 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, однако их усилий недостаточно. Пожарные ожидают подкрепления в количестве еще как минимум 200 человек, сказано в сюжете. Для борьбы с огнём задействованы пожарные самолёты.