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Людей эвакуируют тысячами: на юге Франции бушуют природные пожары

BFMTV: На юге Франции около 5000 человек эвакуировали из-за природного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 5000 человек эвакуированы во Франции из-за крупного лесного пожара. Стихия разбушевалась на юге страны, в департаменте Жиронда, информирует телеканал BFMTV.

Сообщается, что пожар охватил территорию площадью 900 га в районе коммуны Сомо, пламя распространяется в северном направлении от залива Аркашон. Эвакуация объявлена для 700 жителей коммуны Порж и 3,5 тысячи человек из расположенного неподалёку кемпинга.

С огнём борются 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, однако их усилий недостаточно. Пожарные ожидают подкрепления в количестве еще как минимум 200 человек, сказано в сюжете. Для борьбы с огнём задействованы пожарные самолёты.

Тем временем в результате масштабных пожаров в нескольких регионах Алжира, преимущественно на севере и северо-востоке, погибли не менее шести человек, около 100 пострадали.

Ранее сообщалось, что Испанию охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек погибли.

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