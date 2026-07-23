23 июля в календаре: Всемирный день китов и дельфинов, день дачника и жмурок

Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню. Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья декада июля) — жди ранней весны и осени. А снизу — осень поздняя и весна следующая поздняя. Гулкие раскаты грома — к затяжному ливню. Гром тихий, слышен как бы издалека — дождь скоро закончится. Скот ложится во дворе, а не под кровлей — к хорошей погоде. Горлица медленно воркует — к ведру. Вороны «играют» на лету — к погожему дню. После большого грома — большой дождь. Если утром трава сухая — к ночи ожидай дождя. Если утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье — к жаркой погоде. Домашнюю скотину невозможно загнать под навес — к солнечной погоде. Голуби лениво воркуют — к теплу. Стаи ворон кружатся и играют над головой — к жарким денькам. Кучевые облака заволокли все небо — к сильному, шквальному ветру. Стебли картофеля обращены ввысь, к небу — к солнечной погоде. Поникли — к дождю. Радуга в первой половине дня — к сильному ветру. Много мошек у вечернего костра — к хорошей погоде. В колодце и в реке стало меньше воды — к теплу. Барсучиха вывела барсучат на опушку леса — скоро пойдет дождь. Бабочек не видно — к дождю. Улитки высоко на деревьях — к сильному дождю. В этот принято было готовить снасти и собираться на рыбалку. Если эта дата выпадает на пост, а день выдался дождливым и грозовым — клев будет поистине отменным. Если 23 июля — постный день по календарю и на него выпадает гроза — к удачной рыбалке. Хорошо поспела рожь — к хорошему клеву угря.