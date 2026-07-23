23 июля в календаре: Всемирный день китов и дельфинов, день дачника и жмурок

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.
Антоний Громоносец.
В этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.
Вернувшись на родину, Антоний поселился недалеко от Киева в пещере, выкопанной священником Иларионом. К отшельнику приходили многие люди — кто за благословением, а кто и для того, чтобы остаться жить рядом со святителем. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Когда число отшельников достигло 12 человек, они под руководством святителя выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. С этого и началась Киево-Печерская лавра. Сам же Антоний из обители удалился и выкопал для себя новую пещеру. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Когда их число достигло сотни, братия с благословения Антония построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. Мощи преподобного в настоящее время находятся под спудом — то есть не обретены.
На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.
Отмечали также день ряски — растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», — говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали ее и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались — рясочники.
События.
1774 год — крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань.
1881 год — в Льеже учреждена Международная федерация гимнастики.
1903 год — компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль «модель А».
1923 год — в Москве основан Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
1952 год — в Египте произошел военный переворот.
1968 год — впервые в истории террористами захвачен гражданский самолёт с заложниками.
1974 год — в Греции свергнута диктатура «чёрных полковников» и основана Третья республика.
1975 год — Канада закрыла свои атлантические порты для советских рыболовецких кораблей.
1979 год — духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодёжь.
1985 год — поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь».
1992 год — Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии.
1994 год — вступил в силу федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».
1994 год — в Санкт-Петербурге начались Игры доброй воли 1994.
2010 год — основана музыкальная группа One Direction.
2015 год — телескоп «Кеплер» обнаружил первую экзопланету земного типа Kepler-452 b «Земля 2.0».
2016 год — в Кабуле во время демонстрации произошёл теракт, погибло около 80 человек.
2018 год — в Греции начались лесные пожары в Аттике, погибло 102 человека.
2021 год — в Токио прошла торжественная Церемония открытия летних Олимпийских игр 2020.
В этот день родились.
Петр Вяземский (1792 — 1878 г.), русский поэт и критик.
Франческо Чилеа (1866 — 1950 г.), итальянский композитор.
Густав Кафка (1883 — 1953 г.), австрийский философ и психолог.
Юрий Анненков (1889 — 1974 г.), русский график и живописец.
Владимир Климов (1892 — 1962 г.), советский ученый в области авиационного моторостроения, конструктор, академик.
Патриарх Пимен (1910 — 1990 г.), патриарх Московский и всея Руси (1971−1990).
Михаил Матусовский (1915 — 1990 г.), советский поэт-песенник.
Юрий Катин-Ярцев (1921 — 1994 г.), советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР.
Ричард Роджера (1933 — 2021 г.), британский архитектор.
Александр Кайдановский (1946 — 1995 г.), советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог.
Моника Левински (1973 г.), американка, участница секс-скандала, едва не приведшего к импичменту президента США Б. Клинтона.
Дмитрий Орлов (1991 г.), российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира.
Клава Кока (1996 г.), российская певица, автор песен и видеоблогер.
Народные приметы.
Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню. Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья декада июля) — жди ранней весны и осени. А снизу — осень поздняя и весна следующая поздняя. Гулкие раскаты грома — к затяжному ливню. Гром тихий, слышен как бы издалека — дождь скоро закончится. Скот ложится во дворе, а не под кровлей — к хорошей погоде. Горлица медленно воркует — к ведру. Вороны «играют» на лету — к погожему дню. После большого грома — большой дождь. Если утром трава сухая — к ночи ожидай дождя. Если утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье — к жаркой погоде. Домашнюю скотину невозможно загнать под навес — к солнечной погоде. Голуби лениво воркуют — к теплу. Стаи ворон кружатся и играют над головой — к жарким денькам. Кучевые облака заволокли все небо — к сильному, шквальному ветру. Стебли картофеля обращены ввысь, к небу — к солнечной погоде. Поникли — к дождю. Радуга в первой половине дня — к сильному ветру. Много мошек у вечернего костра — к хорошей погоде. В колодце и в реке стало меньше воды — к теплу. Барсучиха вывела барсучат на опушку леса — скоро пойдет дождь. Бабочек не видно — к дождю. Улитки высоко на деревьях — к сильному дождю. В этот принято было готовить снасти и собираться на рыбалку. Если эта дата выпадает на пост, а день выдался дождливым и грозовым — клев будет поистине отменным. Если 23 июля — постный день по календарю и на него выпадает гроза — к удачной рыбалке. Хорошо поспела рожь — к хорошему клеву угря.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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