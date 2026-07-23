Астроном Маслов рассказал о неоткрытых астероидах, угрожающих Земле

При этом он добавил, что крупные астероиды на околоземных орбитах, которые при столкновении с Землей могли бы привести к разрушительным последствиям, практически все известны. Маслов подчеркнул, что расчет траекторий обнаруженных астероидов и оценка риска их столкновения с нашей планетой — вполне посильная задача для специалистов.