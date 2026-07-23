Спрос на скачивание VK и Max резко вырос после удаления из AppStore и Google Play

Удаление приложений VK (MOEX: VKCO) и мессенджера Max из App Store и Google Play привело к резкому росту интереса пользователей к их скачиванию. По данным сервиса «Вордстат», в первые три дня после блокировки Max в Google Play число соответствующих поисковых запросов увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим трехдневным периодом.