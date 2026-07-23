Металлургический уголь подорожал в России в июле на 21−31%

Как поясняется в обзоре NEFT Research, активизация спроса в металлургии в условиях дефицита свободных объемов на рынке, а также наличие выгодной экспортной альтернативы привели к подорожанию сырья. По данным аналитиков, цены на коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока с начала года к 10 июля выросли на 17,3%, до $156 за тонну (FOB). Год к году котировки прибавили 57,6%. На базисе FOB Финский залив эта марка угля стоит $123 за тонну, что на 4,1% больше, чем в январе, и на 25,8%, чем годом ранее. Опрошенные «Ъ» угольные компании комментарии не предоставили.