Банки существенно нарастили выдачу комбинированной ипотеки

Банк «Уралсиб» нарастил объемы выдачи с 1,9 млрд до 5,7 млрд руб. Совкомбанк увеличил объемы выдачи по комбопрограммам в шесть раз, а их доля в льготных программах увеличилась в три раза. Альфа-банк зафиксировал рост доли комбоипотеки в семейной программе почти в полтора раза при сохранении объемов выдачи за первое полугодие 2026 года на уровне аналогичного периода 2025 года.